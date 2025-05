Salvato parapendista. Una notte sui Sibillini

È terminata solo all’alba di ieri una delle operazioni di soccorso più complesse e degli ultimi mesi sui Monti Sibillini. Un parapendista polacco, precipitato giovedì sera intorno alle 20 tra Cima dell’Osservatorio e Quarto San Lorenzo, è stato tratto in salvo dopo ore di lotta contro il tempo, la neve e la montagna. Ben 18 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per tutta la notte hanno sfidato il freddo e il maltempo per raggiungere e salvare l’uomo, precipitato in una zona impervia, a ridosso della cresta che scende verso la valle del Lago di Pilato. In un primo tentativo di intervento, era stato mobilitato un elicottero dell’Aeronautica Militare. Ma la montagna ha presentato un ambiente particolarmente ostile: nebbia fitta, vento tagliente e neve hanno costretto i piloti ad abbandonare la missione. La salvezza, ancora una volta, è stata affidata agli uomini a terra. Con ramponi ai piedi e piccozza in pugno, i soccorritori si sono fatti largo nella neve alta, affrontando pareti ghiacciate e creste spazzate dal vento. Quando finalmente hanno individuato il parapendista, miracolosamente vivo ma ferito e infreddolito, la tensione ha lasciato il posto all’urgenza: bisognava portarlo giù, e in fretta. La discesa verso Forca Viola è stata un’odissea: otto ore di fatica, in condizioni estreme, con la montagna che sembrava voler trattenere il suo ospite straniero. Ma la determinazione dei soccorritori ha avuto la meglio. Una volta al sicuro, il parapendista polacco è stato affidato alle cure dei medici.

p.erc.