Salviamo gli Alberi Ripariali del Fermano, Manifestazione Sabato Lungo la SP204

Si ritroveranno lungo la strada provinciale 204 i componenti del coordinamento associazioni ambientaliste del Fermano, per chiedere di risparmiare gli alberi che costeggiano il fiume e che si prevede di abbattere per far posto alla grande strada a quattro corsi previste nella zona. Le associazioni organizzatrici invitano anche i cittadini a partecipare alla manifestazione che si terrà sabato dalle 16 alle 20 in difesa degli alberi ripariali della sponda destra del fiume Tenna lungo la strada provinciale 204 di Fermo detta Lungotenna sui terreni tra la strada e il fiume in prossimità dei Pioppi Gemelli.

"Ricordiamo – sottolineano dal coordinamento – che l’amministrazione comunale di Fermo ha dato l’ok per l’abbattimento di 44 alberi. Un vero atto criminale contro la natura, purtroppo non il primo di questa amministrazione. Come ci ricorda Sonia Trocchianesi di ‘Nel nostro piccolo’, il più grande movimento a tutela dell’ambiente nel nostro territorio, non è stato tenuto conto del fatto che, non solo andremo a perdere 44 alberi, tra cui 15 querce e i Pioppi gemelli che sono stati definiti monumentali dal più grande esperto di alberi della nostra zona, Valido Capodarca, ma sarà la stessa strada ad essere in pericolo alla prima piena. Credo tutti sappiamo che le radici degli alberi ’tengono’ gli argini, ma non tutti sanno che, se in un gruppo di alberi ne viene abbattuto uno, tutti gli altri sono portati a cedere a breve. Chiediamo l’immediato cambio di programma riguardo le modalità dell’ampliamento stradale poiché esiste l’alternativa di prendere spazio dal lato opposto. L’espropriazione dei terreni avrà un costo ora, ma l’erosione della strada avrà un costo maggiore per sempre".

Lo stesso Capodarca ha annunciato la sua presenza, in particolare per ricordare l’importanza di utelare i pioppi gemelli, rarissimi e bellissimi, non riconosciuti ufficialmente come monumentali ma assolutamente di pregio. Le associazioni chiedono la presenza di più cittadini possibile. "È importante il sostegno e la presenza di ognuno di noi, perché solo mettendoci cuore e faccia possiamo fare la differenza", concludono.