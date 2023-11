Salvini: "A14, lavori finiti entro due anni"

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini risponde all’interrogazione del deputato abruzzese di Azione, Giulio Sottanelli e annuncia che i lavori sulla tratta autostradale a cavallo fra Marche e Abruzzo termineranno entro due anni. "La gente percorre quell’autostrada e non può aspettare due anni – ha aggiunto il ministro Salvini – quindi abbiamo chiesto di ridurre al minimo l’impatto, anche per evitare incidenti mortali, per il cambio di corsia e l’ingresso in galleria. Ho chiesto al concessionario di comunicare con cadenza periodica la pianificazione dei cantieri sulla A14. Grazie alla concertazione con i territori è stata alleggerita significativamente la presenza dei cantieri, con gli scambi di carreggiata solo in orario notturno". Sottanelli aveva avanzato l’ipotesi che neppure Salvini fosse a conoscenza dei tempi per arrivare alla conclusione dei lavori. Ieri è arrivata la risposta del Ministro.