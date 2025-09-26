Salvini nel Piceno. Da Offida ad Ascoli, selfie e contestazioni:: "Potenziamo la ferrovia"

La campagna elettorale si accende nel Piceno. Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scelto di fare tappa a San Benedetto e Ascoli, passando dal mercato settimanale di Offida, per il tour elettorale in vista delle elezioni regionali nelle Marche di domenica 28 e lunedì 29 settembre. Una scelta che ha suscitato la reazione stizzita di alcuni dell’opposizione a Offida, che hanno manifestato con cartelloni con la scritta: "Governo complice dei criminali di guerra Netanyahu e Almasri". I contestatori hanno sventolato la bandiera della Palestina e intonato le note di Bella Ciao e c’è stato anche qualche fischio e il grido di ‘assassini’.

A San Benedetto, invece, Salvini aveva fatto tappa al quartiere Ponterotto dove ha incontrato gli abitanti in piazza della Libertà, in prossimità del centro Caritas al centro di tantissime polemiche negli ultimi mesi. Il vice premier, accompagnato da Latini, Antonini e dai candidati alle elezioni regionali, per niente affatto intimidito, si è concesso una passeggiata tra le bancarelle a Offida, regalando sorrisi e stingendo le mani agli ambulanti e le persone comuni, che sono corse a farsi i selfie con il ministro. Salvini ha assaggiato i prodotti locali, ha ascoltato le persone e poi si è concesso un intervento con i giornalisti.

La passeggiata è proseguita fino a piazza del Popolo, dove ha visitato anche la chiesa della Collegiata. "In un momento di violenza politica Charlie Kirk vive – ha detto Salvini –, dobbiamo avere rispetto di chi non la pensa come noi. La violenza non è mai una risposta ad una soluzione, ricevo numerose minacce. Mi spiace dover scomodare le forze dell’ordine, vorrei passeggiare tranquillo, portando le mie idee e avere dall’altra parte persone con altre idee". Sulle regionali aggiunge: "Siamo compatti e lo resteremo anche per i prossimi due anni e se saremo riconfermati per altri 5". E poi: "Potenziamento la linea ferroviaria e l’A14, la macchina si è mossa, ci siamo dati dei tempi, entro la scadenza del Governo ci sarà la gara, gli ingegneri mi dicono che si opterà per l’arretramento. Il tema dell’autostrada va a braccetto con quello della ferrovia".

Contestazioni poi ad Ascoli, nel chiostro di Sa Francesco, dove alcuni contestatori hanno esposto striscioni con scritto: ’Un minuto di silenzio per ogni morto a Gaza, Salvini taci per sempre’. "È il bello della democrazia – ha risposto Salvini – L’unica riflessione che faccio è che se ci fosse un pranzo del Pd e ci fossero dei leghisti li avrebbero portati via di peso da mezz’ora. Ma siamo diversi. Mi fanno un mix di pena e di tenerezza".

Maria Grazia Lappa