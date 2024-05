Salvini su Origlia, Camela e Viscione: "Escludere è sempre un peccato"

L’esclusione dalle liste del centro destra di Stella Origlia, Valeriano Camela e Francesco Viscione in vista delle prossime amministrative è stata tra i temi affrontati nella sua tappa ascolana dal leader della Lega Matteo Salvini, che mercoledì sera ha presentato in un gremito Ventidio Basso il suo libro "Controvento. L’Italia che non si arrende". Di fatto la Lega si è dissociata dal "no" ai tre candidati esclusi, attribuendolo esclusivamente agli altri partiti che compongono la coalizione a sostegno del candidato sindaco Marco Fioravanti. "È un peccato dire no. È un peccato escludere. Sempre. Vale per Ascoli come per Milano. Peccato dire "no, tu attendi fuori". Sono sicuro – ha detto Matteo Salvini - che le persone escluse potranno dare il loro contributo alla città e, se vorranno, anche alla Lega. Abbiamo già accolto diversi candidati per le europee senza tessera del nostro partito, ma che credono nel progetto. Sono per mentalità e carattere a dire sì. La Lega si fa interprete di realtà civiche che vogliono dare una mano. La battaglia – ha aggiunto il ministro - non finirà il 9 giugno perché dal giorno dopo ci saranno deleghe, progetti, delibere. Per governare una città come Ascoli ci sarà bisogno non solo di assessori e consiglieri, ma anche di persone valide. Mi auguro che chi si è sentito dire no, dal 10 giugno, questo no si trasformi in sì". Sul tema è intervenuta anche Giorgia Latini: "La Lega è accogliente. Abbiamo accolto i candidati in virtù anche di un accordo a livello nazionale tra Lega e Udc. Poi purtroppo – ha detto - le scelte non le facciamo solo noi, ma devono essere condivise. Ci dispiace e speriamo ci sia possibilità di continuare a collaborare con questa forza politica amica. Ci auguriamo prosegua questo rapporto, noi siamo a disposizione". Durante la presentazione dei candidati ieri mattina a Palazzo dei Capitani Salvini ha commentato favorevolmente il clima intorno alla Lega. "Se l’aria è quella del teatro Ventidio Basso, con 800 persone in piedi, un teatro riempito per la presentazione di un libro con le idee della Lega, vuol dire che continuo a pensare che saremo la bella sorpresa di queste elezioni europee perché abbiamo un’idea chiara di come cambiare l’Europa a differenza di tutti gli altri partiti". Sulle elezioni ad Ascoli Salvini ha aggiunto che "è una bella partita, sono contento dell’amministrazione uscente di centro destra, dell’apporto della Lega e vogliamo essere il primo partito".

Peppe Ercoli