Samb, adesso fari puntati sul campionato

E’ la settimana che porta all’inizio del campionato di Serie C. Nel 2020/2021 l’ultima stagione tra i professionisti, condizionata dal Covid e terminata con l’ennesimo fallimento, quando al vertice del club c’era lo chansonnier calabro-argentino Domenico Serafino. Seguono anni di D in cui la Samb ha recitato ruoli da comprimaria fino ad arrivare all’estate 2023 quando Vittorio Massi ebbe l’intuizione di trasformare il titolo del Porto d’Ascoli, altra squadra cittadina, allora in D, in Città di San Benedetto che con delibera del mese di agosto della Figc divenne U.S. Sambenedettese, oggi anche società a responsabilità limitata. Una stagione di assestamento e poi ecco il ritorno in Serie C con Ottavio Palladini in panchina. Per il tecnico rossoblù è la quarta promozione da allenatore sulla panchina della Samb. Una dall’Eccellenza alla Serie D, una dalla D alla C2 nella stagione 2012-2013 (poi vanificata dalla mancata iscrizione a causa di una fideiussione mai presentata) e le altre due dalla D alla C con le presidenze Fedeli e Massi. E, dopo la Coppa Italia (per problemi tecnici non è stato possibile mettere il resoconto della gara) venerdì prossimo al Riviera con fischio d’inizio alle ore 21.15 ecco il nuovo esordio nella terza serie professionistica. Arriva il Bra, altra neo promossa, diretta in panchina da Fabio Nisticò che nel corso della settimana si divide nel suo lavoro di imprenditore edile e di allenatore. Per Eusepi e compagni sarà fondamentale partire bene soprattutto per il morale e dare subito una bella soddisfazione alla tifoseria sempre vicina alla squadra. La squadra? E’ rimasto lo zoccolo duro della passata stagione ma sono andati via tre grandi protagonisti della promozione in Serie C come Kerjota, Guadalupi e Gennari sostituiti da giovani interessante e da Dalmazzi proveniente dal Lumezzane. Nel corso della settimana, dopo il match di Coppa Italia di ieri sera con la Vis Pesaro che è servito per assaggiare la Serie C, Palladini proverà tutte le soluzioni tecnico-tattiche da opporre al Bra.

Nel corso della preparazione pre campionato il tecnico ha lavorato su due moduli. Il 4-2-3-1 adottato nel corso della scorsa stagione ed il 4-3-3 con il primo che è stato messo in pratica contro la Vis Pesaro. Società, staff tecnico e tifosi aspettano poi il rientro a pieno regime di Alessandro Sbaffo. Il Re leone lo scorso maggio è stato operato al ginocchio una pulizia del menisco e sta ritrovando la giusta condizione. Sbaffo, 35 anni, potrebbe rappresentare anche in Serie C, l’elemento che possa fare la differenza visti i suoi importanti trascorsi con la maglia della Recanatese. Per quanto riguarda, infine il mercato, con la firma di Luca Lulli è praticamente chiuso. Il diesse Stefano De Angelis è sempre attento e pronto ad inserire il tassello giusto nel caso in cui sia necessario.

Benedetto Marinangeli