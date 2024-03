Samb, Alessandrini fa le prove e mischia le carte

Alessandrini verso il 4-3-1-2. Il neo allenatore della Samb ha preso in mano la squadra soltanto martedì e per tutta la settimana le ha provate un po’ tutte. Continua a mischiare le carte, lo ha fatto anche ieri e probabilmente si ripeterà nella rifinitura odierna prima della partenza per Termoli. Scioglierà sicuramente ogni dubbio sull’undici da mandare in campo in Molise solo domani mattina. Così mantiene i suoi tutti sulla corda. Ad ogni modo il mister che a Termoli farà il suo debutto in rossoblù dovrebbe optare per il modulo che in carriera gli ha dato più soddisfazioni, il 4-3-1-2. Più difficile decifrare, invece, l’undici titolare che andrà ad interpretarlo, alla luce dei tanti esperimenti fatti in settimana. Di sicuro cambierà parecchio anche perché dovrà fare a meno di due big, con ogni probabilità anche tre, dell’usuale formazione della Samb. Arrigoni deve scontare un turno di squalifica, Battista starà fuori un mese a causa dello stiramento rimediato domenica scorsa, Senigagliesi è alle prese con un principio di pubalgia, da due giorni è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo - ieri il mister lo ha anche provato nell’undici titolare – ma difficilmente riuscirà ad essere in campo dal primo minuto, più probabile parta dalla panchina. Dunque a Termoli le novità in formazione di certo non mancheranno. La prima, dovrebbe riguardare l’impiego di Ascioti in porta al posto di Coco. Per lui sarebbe l’esordio. La linea difensiva a quattro dovrebbe, invece, essere confermata in toto: Zoboletti e Pagliari agiranno sulle due fasce e Pezzola e Sirri al centro, come sempre. In mezzo al campo, a prendere il posto dello squalificato Arrigoni, il più accreditato sembra essere Bontà. Poi Alessandrini ha provato al suo fianco le due mezzale Paolini e Scimia. L’allenatore conosce bene i due calciatori, li aveva già allenati in passato. Li ha avuti entrambi al Fano. In avanti, alla luce delle assenze, a questo punto le scelte sono anche abbastanza obbligate, Alessandrini dovrà fare di necessità virtù, a completare l’undici manca ancora un under, quindi dentro Cardoni a ridosso delle due punte Tomassini e Martiniello (o Fabbrini). Difficile che il mister sciolga eventuali riserve sull’undici oggi dopo la rifinitura, probabilmente lo farà direttamente domani. Per quanto riguarda la trasferta di Termoli, poi, a causa di un ritardo di spedizione dal Molise, i 100 biglietti aggiuntivi destinati saranno messi in vendita solo oggi alla Tabaccheria L’Isola del Tesoro di Porto d’Ascoli. Infine la Samb ha inviato richiesta al Chieti di posticipare l’orario della gara di giovedì 28 marzo alle 18,30 o alle 20.