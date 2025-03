Samb, altri tre passi verso il cielo. Tacco di Eusepi, poi Kerjota: è festa

SAMB 2 CHIETI 0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6; Chiatante 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Paolini 7; Toure 6,5 Guadalupi 6,5; Kerjota 7 (41’ st Lulli sv), Moretti 6 (48’ st Fabbrini sv), Battista 6 (32’ st D’Eramo 6,5); Eusepi 7,5 (44’ st Sbaffo sv). A disp. Semprini, Orfano, Baldassi, Fabbrini, Bouah, Tataranni. All. Palladini 6,5

CHIETI (3-5-2): Mercorelli 6,5; Caiazza 5,5(19’ st Tourè 6), Donsah 6, Salto 5,5; Oddo 5,5 (10’ st Traini 5,5), Forgione 5 (32’ st Arioli sv), Grandis 5 (7’ st Di Paolantonio 5,5), Casciano 5,5 (26’ st Cordova 5,5), Guerriero 5,5; Ceccarelli 5, Vuthaj 5. A disp. Servalli, Arioli, Carrozzo, Marsili, Conti. All. Amaolo 5,5

Arbitro: Aloise di Voghera 6

Reti: 1’ st Eusepi, 35’ s Kerjota

Note – Spettatori 10.034 di cui 1.324 provenienti da Chieti. Ammoniti Grandis e Kerjota. Angoli 8-4 per la Samb. Rec. 0’ pt, 5’ st

Una Samb concreta, determinata e soprattutto cinica batte 2-0 il Chieti e si avvicina ulteriormente alla Serie C. Il Teramo ha vinto a Civitanova con i rossoblù che mantengono nove punti di vantaggio sugli abruzzesi. Ma ora sono solo sei le giornate che mancano al termine del campionato. Contro il Chieti l’undici di Palladini è stato protagonista di una prestazione tutta sostanza. Ha sempre avuto in mano il pallino del gioco contro un Chieti schierato in fase difensiva con un coperto 5-3-2. Ci ha provato Kerjota proprio allo scadere con Mercorelli che gli devia la conclusione in angolo.

E’ nella ripresa che la Samb ha costruito la vittoria con una prestazione impeccabile. Subito a segno dopo un minuto con il capitano Umberto Eusepi al suo quattordicesimo centro stagionale. Fuga sulla destra di Kerjota, palla bassa in mezzo con il numero nove che con un pregevole colpo di tacco mette fuori gioco Mercorelli facendo esplodere i diecimila del Riviera. Il Chieti scompare dal campo. Gli abruzzesi non si sono mai resi pericolosi davanti ad Orsini con il temutissimo tandem offensivo Ceccarelli-Vuthaj annullato da Zini (ottima la prestazione del sostituto dello squalificato Gennari) e Pezzola. La Samb ha continuato a menare le danze con il tecnico ospite Amaolo che con i cambi ha provato a cambiare il corso della gara. Ma il Chieti, nonostante l’incitamento dei 1.324 supporters presenti al Riviera, è andato a cozzare contro la retroguardia di casa.

E al 35’ ecco il raddoppio rossoblù. Il neo entrato D’Eramo vede la sovrapposizione di Paolini che mette al centro un gran pallone che Kerjota mette dentro con facilità. Decimo centro stagionale per il numero sette rossoblù. Al 39’ i rossoblù sfiorano il tris con un colpo di testa di Eusepi su cui è attento Mercorelli. Al fischio finale è grande festa al Riviera delle Palme.

Benedetto Marinangeli