Samb Bomber Cardella verso il ritorno

Il diesse De Angelis e Palladini sono già al lavoro per costruire la nuova Samb. Radio mercato parla di un possibile ritorno in rossoblù di Federico Cardella che nella stagione appena conclusa ha realizzato 20 reti oltre a due in Coppa Italia tra Ostiamare e Nocerina. Ha già giocato 45 partite con la maglia rossoblù mettendo a referto 16 reti e 5 assist. Cardella quest’anno è stato il re dei cannonieri del girone G di Serie D. Continua poi il pressing del Foligno su Simone Tomassini. Il club umbro neo promosso in D ha presentato un’offerta importante all’attaccante rossoblù. Tomassini è di Foligno ma non è detto che lasci la Samb. Su Battista si è fiondata la neo promossa Civitanovese.

Dopo l’ufficializzazione di Ottavio Palladini, la prossima mossa del presidente della Samb Vittorio Massi è quella di trovare un direttore generale che possa gestire tutti i vari asset di una società di calcio. Il candidato numero uno è Luca Faccioli che il massimo dirigente rossoblù incontrerà mercoledì a Milano. Una figura sicuramente di spessore anche perché Faccioli ha ricoperto quel ruolo con competenza e professionalità nel primo anno della gestione di Roberto Renzi. Essendo poi, dirigente Infront, Faccioli potrebbe anche dare il la ad una collaborazione con una delle società leader mondiale nel marketing sportivo, con un portfolio di partner internazionali di assoluto livello. Massi conta di chiudere con il dirigente veronese ma allo stesso tempo tiene aperta la porta ad altri profili. A breve verrà ufficializzato anche lo staff tecnico che collaborerà con Ottavio Palladini. La sambenedettesità la farà da padrone. Con Palladini, infatti, ecco Gigi Voltattorni mentre per il ruolo di preparatore dei portieri in pole position c’è Giancarlo Beni. In ballo c’è pure Stefano Visi, attualmente impegnato con il Giulianova nei play off per la Serie D. Il preparatore atletico sarà Maurizio Di Renzo, 58 anni nella passata stagione alla Fermana. Resterà nello staff anche Marco Mancinelli che vanta un accordo biennale con il club rossoblù (ancora da definire il suo ruolo) che ha traghettato la Samb dopo l’esonero bis di Lauro e nei play off.

Benedetto Marinangeli