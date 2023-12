Samb, Bontà ci mette pure la firma. Da giorni con la squadra: ora è rossoblù

Francesco Bontà, che già da qualche giorno si allena con il resto della squadra, è ufficialmente un calciatore della Samb. Ieri la foto di rito e la firma sul contratto. Il centrocampista si lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2025. Il 30enne, che ha risolto il contratto con il Gubbio per approdare alla Samb, vanta 300 presenze e 42 gol tra Serie B, C e D. Bontà, che non gioca una gara ufficiale da qualche mese, non ha mai smesso di allenarsi e dovrebbe essere già pronto a scendere in campo sin dalla prima sfida interna del girone di ritorno, il prossimo 7 gennaio contro il Sora. La Samb chiude, così, l’anno con il terzo rinforzo in questo mercato di riparazione. A centrocampo si era già aggregato Moussa Tourè, nel reparto offensivo dalla Recanatese è già arrivato Luca Senigagliesi. Ora alla Samb, per chiudere il mercato, manca soltanto un tassello. Si tratta dell’attaccante Daniel Giampaolo (1995), anche lui in arrivo dalla Recanatese, nonostante le dichiarazioni rilasciate nell’ultima intervista di due giorni fa dal direttore tecnico dei leopardiani Josè Cianni. Alla domanda proprio sull’approdo del calciatore alla Samb aveva risposto "direi proprio di no e lo dimostra il fatto che il giocatore anche ieri si sia allenato con noi ed è parte integrante, attualmente, del gruppo. Non mi pare insomma che si debbano trarre conclusioni affrettate".

In realtà Giampaolo ha già salutato i compagni di squadra a Recanati e ieri ha discusso con la società la risoluzione del contratto proprio per potersi accasare alla Samb. Il calciatore vuole vestire la maglia rossoblù e ha già fatto la sua scelta da giorni. Pare abbia anche già scelto il numero della maglia che andrà ad indossare e stia cercando casa in riviera. Insomma l’arrivo alla Samb sarebbe imminente. Nella migliore delle ipotesi la Samb potrebbe mettere a segno l’ultimo colpo di mercato già oggi, nell’ultimo giorno del 2023, così da chiudere in bellezza l’anno. Un anno molto particolare per i colori rossoblù, l’anno del centenario, vissuto un po’ sottotono a causa delle vicissitudini societarie che hanno portato alla mancata iscrizione della Samb di Roberto Renzi. In estate a raccogliere i 100 anni di eredità della storia della Samb è stato Vittorio Massi che mutando il nome del suo Porto d’Ascoli, prima in San Benedetto calcio e poi in US Sambenedettese, è riuscito a dare un seguito a questa storia, ricreando entusiasmo in città e riportando allo stadio famiglie e bambini e tanti tifosi ormai stanchi di vivere un fallimento dietro l’altro della loro squadra del cuore.

s. v.