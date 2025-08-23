Samb, buona la prima: sono tre punti d’oro

SAMB 1BRA 0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 6,5 Pezzola 6,5 Dalmazzi 6 Tosi 6,5; Alfieri 6 (49’ st Vesprini sv ) Candellori 6; Konatè 7 ( 38’ st Tourè sv ) Marranzino 6 (49’ st Napolitano sv ) Battista 6 (13’ st Scafetta 6); Eusepi 6 (38’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Paolini, Iaiunese, Tataranni. All. Palladini

BRA (3-5-2): Franzini 6; Canistrà 6 Chiesa 6 Sganzerla 6; Pautassi, Giallombardo 6 (27’ st Campedelli sv) Tuzza 6 (27’ st Aloia sv) Brambilla Morleo (38’ st Sammouni); Lionetti 5,5 (13’ st Minaj 5.5) Sinani (38’ st Dimatteo sv). A disp. Menicucci., Renzetti, Rottesteiner, Corsi, Rabuffi, Chiabotto, Chianese. All. Nisticò

Arbitro: Guitaldi di Rimini Assistente 1: Mambelli di Cesena Assistente 2: Di Carlo di Pescara Quarto Ufficiale: Sacchi di Macerata Operatore vfs: D’Ettorre di Lanciano

Rete: 35’ pt Konate (S)

Note: Spettatori 9.500. Amm. Konate (S), Giallombardo (B), Palladini (S), Tuzza (B), Candellori (S) Angoli 7-6 per il Bra. Recupero 2’ pt, 5’ st

Buona la prima per la Samb che al suo esordio in C conquista il primo successo stagionale. Un match in cui Eusepi e compagni hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco cercando con cinvinzione la via del gol. Ed è bastata la rete di Konatè al 35’ pt per decidere il match. Presente in tribuna Nedo Sonetti tecnico della terza promozione della Samb in Serie B nella stagione 1980-1981, acclamato dalla tifoseria rossoblù. Scontro tra due neopromosse in C in un Riviera delle Palme sold out. Palladini presenta la Samb con il 4-2-3-1. Assente Nouhan Tourè il suo posto è preso da Marranzino con Battista preferito a Scafetta a ridosso di capitan Eusepi.

E’ sempre Konatè a svariare sull’out destro. Canonico 3-5-2 "contiano" per il Bra di Nisticò con Sinani- Lionetti a comporre il tandem offensivo. Il primo affondo dell’incontro al 4’ è firmato Samb con Pezzola che di testa su punizione di Alfieri sfiora la traversa. Le due squadre si controllano in mediana con i rossoblù che cercano con maggiore convinzione l’azione manovrata verso la porta di Franzini ma il Bra è attento nelle chiusure ed allo stesso tempo prova a rendersi pericoloso con le ripartenze. Al 30’ è Zini ad impegnare Franzini nella respinta in uscita bassa. Poi è lo stesso numero 4 rossoblù a spedire di sinistro il pallone alto sulla traversa. Al 35’ pt la Samb passa in vantaggio. Tosi s’invola sull’out sinistro e mette al centro il pallone su cui si avventa Konatè che di sinistro batte Franzini.

Il Bra risponde con una conclusione di Tuzza alta sulla traversa. Subito pericoloso il Bra al 2’ st con una conclusione di Pautassi respinta da Orsini che si ripete poi smanacciando in angolo la ribattuta di Morleo. All’ 8’ st un’incursione di Tosi in area viene fermata in angolo da Canistrà. Palladini chiede l’intervento del VFS con Guitaldi di Rimini che dopo avere consultato le immagini concede alla Samb solo il calcio d’angolo, con Palladini che si becca il giallo per proteste. Bra vicino al pareggio con Pautassi la cui conclusione deviata da Dalmazzi sfiora il palo. Al 46’ st è Brabilla con una conclusione da fuori area a fare venrie i brividi alla tifoseria rossoblù. E dopo cinque minuti di recupero scatta la festa dei 9.500 tifosi rossoblù presenti oggi al Riviera delle Palme.

Benedetto Marinangeli