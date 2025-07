Samb, campagna abbonamenti ’Ovunque sarai’

"Ovunque sarai" con la foto della tifoseria in festa al porto di San Benedetto. E’ stata presentata così la campagna abbonamenti della Samb. Presenti il presidente Vittorio Massi, il responsabile per le istituzioni e supervisore marketing Marco Perosa, il responsabile del Riviera delle Palme Michel Maccarone e del marketing Maurizio Di Ubaldo. "Questa foto -afferma Vittorio Massi- è il passaporto per tutti i tifosi della Samb, un abbonamento che tutti debbono avere per un senso di appartenenza. Non guardo ai numeri ma sarà sicuramente bello avere questa tessera nel portafoglio. E’ quella del derby con l’Ascoli". Diverse le novità, leggero aumento dei prezzi e con un diritto di prelazione per gli abbonati della Curva Nord dello scorso anno. Prende il via giovedì 3 luglio e termina sabato alle ore 16. Per tutti gli altri la prevendita degli abbonamenti inizierà martedì 8 luglio alle ore 10 per chiudersi alle ore 18 del giorno antecedente alla prima gara casalinga della Samb che potrebbe essere il 24 o il 31 agosto. Potranno essere acquistati al Samb Store di via Fiscaletti, attraverso il circuito Vivaticket o sul sito della Sambenedettese calcio nella sezione ticket. Al momento della sottoscrizione verrà rilasciata una ricevuta che permetterà il ritiro della tessera a partire dal 21 luglio. Per quanto riguarda le novità in Lega Pro è previsto il rispetto dei posti assegnati in fase di sottoscrizione degli abbonamenti o di acquisto dei biglietti nei settori previsti. E poi ecco l’abbonamento per la Tribuna est mare centralissima che avrà un prezzo più alto con posti riservati e migliore visuale. Prevista anche la Poltronissima Tribuna Centrale di 70 posti al prezzo di mille euro. "E’ una mia scommessa -dice Vittorio Massi- e già mi dicono che non ne venderemo una. Ma ci sono già due amici imprenditori di Foggia che la regaleranno a due operatori di zona. Oltre ad acquistare la poltroncina si avrà anche un kit Samb e prenderà parte a tutte le attività istituzionali del club". "L’obiettivo -aggiunge Marco Perosa responsabile per le istituzioni- è quello di coinvolgere tutta la città. La Samb rappresenta lo stimolo principale di tutta la comunità". Saranno due, poi, le Giornate Rossoblù. La prima in occasione del derby con l’Ascoli, l’altra verrà decisa nel corso del campionato. Per quanto riguarda il mercato la trattativa tra la Samb è l’Heart of Midlothian per la cessione di Sabah Kerjota è bene avviata e potrebbe chiudersi entro questo fine settimana. A buon punto anche l’approdo in rossoblù dell’esterno offensivo ex Avezzano Amadou Konate. Il diesse Stefano De Angelis ha messo gli occhi anche sul difensore centrale della Sangiovannese classe 2006 Mirco Chelli e su Filippo Tosi, terzino sinistro del 2005 della Cremonese.

Benedetto Marinangeli