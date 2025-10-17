Samb, caos biglietti per la trasferta di Livorno

Incredibile cambio di indirizzo della Questura di Livorno per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il match dell’Armando Picchi per i tifosi della Samb. In un primo momento era libera e senza alcuna limitazione come da determina dell’Osservatorio. Dopo l’anteprima di vendita dei biglietti di mercoledì (sono stati già venduti 300 biglietti), ieri sono arrivate le indicazioni ufficiali per i supporters rossoblù che intendono seguire la squadra in trasferta che cambiano le carte in tavola.

Le nuove disposizioni stabiliscono che i tifosi ospiti potranno acquistare il biglietto esclusivamente se residenti nel comune di San Benedetto, come era accaduto mercoledì. Ma la novità è che occorre anche essere in possesso della tessera del tifoso, cosa che non era stata prevista in precedenza. A quanto si apprende chi ha acquistato il tagliando ieri potrà accedere comunque all’impianto livornese anche se non ha la tessera del tifoso.

A breve, poi, dovrebbero arrivare anche l’ufficialità per quanto riguarda il divieto per i tifosi della Samb ad assistere al match del Del Duca del 26 ottobre. Nonostante il pranzo tra le due squadre di mercoledì, organizzato dal vescovo diocesano monsignor Gianpiero Palmieri si andrebbe verso il divieto di trasferta per i supporters rossoblù. Oltre ovviamente ai residenti di San Benedetto, saranno interessati anche quelli dei Comuni della Vallata del Tronto, del Teramano, e della zona costiera e collinare a ridosso della Riviera delle Palme.

Ancora però l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive non si è pronunciato ma dovrebbe rinviare tutta la questione inerente al derby Ascoli-Samb alle valutazioni del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) per l’individuazione di misure di rigore. Quando si adotta una terminologia del genere, significa che il divieto di trasferta è dietro l’angolo.

Alla base del no della presenza dei supporters della Samb al Del Duca, ci sarebbero questioni logistiche. E cioè la mancanza di un adeguato settore ospiti, oggi a contatto con la curva nord dove sono i supporters bianconeri ma anche la definizione di un tragitto sicuro per raggiungere lo stadio. Il divieto di trasferta varrà anche per il match di Coppa Italia del 29 ottobre.

Per quanto riguarda infine la squadra, questa mattina dopo la classica seduta di rifinitura, Eusepi e compagni partiranno alla volta di Livorno. Il difensore Alessandro Dalmazzi torna a disposizione di Palladini con il tecnico che nelle ore precedenti l’incontro deciderà se utilizzarlo contro la formazione amaranto. Possibile, invece, che il rientro dell’ex Lumezzane slitti al derby con l’Ascoli.

Benedetto Marinangeli