Samb, ci siamo: è il giorno di Giampaolo

Sarà in riviera oggi Daniel Giampaolo per sostenere il primo allenamento in rossoblù con la sua nuova squadra. L’attaccante ha rescisso il contratto che lo legava fino a giugno alla Recanatese ed è quindi libero di potersi accasare alla Samb. Dovrebbe firmare fino al 2025. La Samb che aveva chiuso il 2023 con un acquisto, quello del centrocampista Francesco Bontà, apre il nuovo anno con un altro rinforzo. Giampaolo ha disputato l’ultima partita con i leopardiani il 9 dicembre, contro il Cesena, e potrà quindi scendere in campo con la Samb solo dalla seconda partita del girone di ritorno, in trasferta, contro la Tivoli, il 14 gennaio. Da regolamento, infatti, deve trascorrere un mese dall’ultima gara giocata tra i professionisti. Tourè, Senigagliesi, Bontà e ora Giampaolo, dunque, i rinforzi sui quali la Samb conta per invertire la rotta e tornare a vincere per riprendersi la vetta della classifica, persa nell’ultimo mese. Mister Lauro potrà contare in questo girone di ritorno anche su Alioune Mbaye, centrocampista senegalese del 2004, e sul 18enne terzino destro Leon Sciarra. Entrambi in prova da qualche giorno hanno convinto la Samb, pronta a tesserarli. Mbaye, venerdì, si svincolerà dal Morro d’Oro e poi diventerà un calciatore rossoblù. Il club rossoblù, poi, dovrebbe riuscire anche a tesserare il difensore russo 2004 Orts Tsechoev che dalla scorsa estate si allena con la squadra. La Samb sembra essere riuscita a superare i problemi con il transfer e dunque in settimana dovrebbe ottenere anche l’ok dalla Lega così da poter impiegare il calciatore già dal prossimo turno in casa, domenica, contro il Sora. La Samb ha ripreso proprio ieri gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, prima gara del girone di ritorno. Ancora indisponibile Paolini, mentre Cardoni è rientrato in gruppo e Senigagliesi dovrebbe farlo oggi. Si è fermato, invece, Lonardo.

L’under rossoblù, ieri, al Samba Village era in stampelle. A Firenze, dopo i tre allenamenti con la Primavera viola, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra e dovrà sottoporsi ad accertamenti. Contro il Sora, domenica, quindi, Lauro non avrà a disposizione Lonardo, ancora Paolini e Pagliari che deve scontare un turno di squalifica. Vista la campagna acquisti, mister Lauro, dovrebbe ripartire con un 4-3-3. Dopo il dicembre nero (due punti in quattro partite) terminato con il ko contro la Vigor Senigallia, la Samb vuole recuperare il terreno perso. In casa non vince dal 26 novembre quando superò con un netto 2-0 L’Aquila. La società ha scelto, dopo giorni di riflessione durante la pausa natalizia, di confermare la fiducia al mister e puntare sul mercato. Ora a parlare sarà il campo. Oggi i rossoblù sosteranno una doppia seduta di allenamento.

s. v.