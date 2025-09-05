Samb, con il Forlì si va verso un altro pienone

Sarà un Forlì galvanizzato dalla vittoria nel derby con il Ravenna quello che approderà in Riviera domenica sera per affrontare una Samb che avrà dalla sua parte la carica di almeno 8/9mila tifosi. Dopo i disagi registrati nella gara inaugurale con il Bra, il club rossoblù ha lavorato con le autorità per rendere più agevoli gli accessi allo stadio Riviera delle Palme, che potrebbe vedere anche l’apertura della Tribuna Laterale Sud, qualora servisse lanciare la prevendita (1760 posti) anche in quel settore visto il probabile sold out delle altre aree. Tornando ai disagi vissuti in occasione della gara inaugurale della stagione, domenica, in occasione della gara contro i biancorossi, sarà attivato un nuovo ingresso nella Tribuna Est Mare con personale dotato di palmare per velocizzare i controlli; gli accessi passano così da quattro a cinque. L’ipotesi è estendere il sistema anche alla Tribuna laterale Nord, tema all’ordine del giorno del prossimo incontro del Gos. Restano operativi i 18 tornelli attuali, ma la Samb ha chiesto al Comune di aggiungerne sei, due per ogni settore più affollato (Curva Nord, Tribuna laterale Nord ed Est Mare). Per il Forlì, invece, poco cambierà. Gli uomini di Miramari hanno avuto la meglio sul Ravenna grazie al gol di Saporetti, che manterrà il suo posto nel 4-3-3 biancorosso, al fianco di Petrelli (al centro) e Farinelli (sulla sinistra). Potrebbe non esserci, invece, l’altro Saporetti, il capitano e difensore centrale Lorenzo, uscito nell’intervallo del derby. Il Forlì è una squadra giovane, soprattutto senza Lorenzo Saporetti e l’altro grande assente Riccardo Gaiola, che salterà gran parte della stagione a causa della rottura del legamento crociato. Francesco Manuzzi, invece, protagonista delle ultime stagioni di Serie D con Alcione e Ravenna (dove ha segnato 52 reti in 4 stagioni) ha giocato appena 38’ nelle prime due apparizioni in Serie C: come centravanti, Miramari gli sta preferendo Elia Petrelli, 24 anni e protagonista della vittoria dello scorso campionato di Serie D. Petrelli, poi, nonostante la giovane età, conosce già la categoria, avendo giocato con i professionisti con Carrarese, Triestina, Pro Sesto e Fermana.

Per la Samb, comunque, si tratta di un avversario alla portata, seppure Palladini debba scegliere il nodo riguardante l’attacco, con il nuovo arrivato Kevin Martins da lanciare dall’inizio o a gara in corso. Il giovane 2005 proveniente dal Monza è stato annunciato lunedì, ma non dovrebbe sorprendere un suo utilizzo dal primo minuto, magari al fianco di Konaté ed Eusepi (con Sbaffo e Nouhan Tourè, rientrato dalla squalifica, di rinforzo). L’infermeria invece si sta svuotando: Napolitano ha rimediato una lieve botta alla gamba destra in allenamento ma non preoccupa, mentre tornano ad allenarsi in gruppo i difensori Tosi e Zoboletti. Proseguono il lavoro differenziato, invece, sia Paolini che Zoboletti.