Samb, da Gubbio altre conferme: "Ma serve maggiore equilibrio"

E’ stato senza ombra di dubbio un buon pareggio quello conquistato a Gubbio dalla Samb. Contro una squadra dall’importante caratura tecnica, Eusepi e compagni hanno tirato fuori dal cilindro una prestazione di spessore, creando anche i presupposti per i tre punti. Una gara a viso aperto che ha confermato tutto ciò che di buono si era già visto contro il Bra. Un grande Orsini ha evitato la sconfitta ma allo stesso tempo anche il suo collega umbro non è stato da meno. Da rivedere le catene laterali in difficoltà in fase difensiva, ma se si analizzano i novanta minuti i tifosi rossoblù possono uscire soddisfatti dal Barbetti.

"Abbiamo portato a casa un risultato positivo ed è questo l’importante. E’stata una bella partita, tosta – ha commentato Ottavio Palladini –. Si sono affrontate due squadre a viso aperto. Il pareggio, per quello che si è visto in campo, è il risultato più giusto. Abbiamo affrontato una squadra forte che ha fisicità e giocatori importanti e che sa stare bene in campo. La mia è una Samb giovane che ha gamba, ma dobbiamo avere equilibrio nei giudizi e rispettare sempre gli avversari. Eravamo partiti bene e potevamo passare in vantaggio. Dopo avere subito il gol del Gubbio abbiamo sofferto, ma poi ci siamo assestati raggiungendo il pari con Tourè. Dobbiamo però avere maggiore equilibrio".

E’ una Samb, comunque, che sta crescendo anche nei suoi uomini chiave. Alfieri non avrà le caratteristiche di Guadalupi, ma ha dimostrato di possedere una tecnica di base sopraffina, senso geometrico e della posizione, ma anche tanto dinamismo. Senza dimentica la grande abilità mei calci piazzati. Tourè si conferma il solito combattete e cattura-palloni e allo stesso tempo è finalmente riuscito a mettere a segno il suo primo gol in maglia rossoblù e per di più tra i professionisti. Cosa che non gli era riuscita in Serie D. Se l’assenza di Candellori poteva in qualche modo determinare scompensi, la prova di Touré ha cancellato tutte le perplessità della vigilia. Qualche errore di troppo in fase difensiva con la retroguardia rossoblù in ritardo sul tap in di Tommasini.

"Il gol subito? Lo devo rivedere – ha commentato Alessandro Dalmazzi – ma qualcosa non ha funzionato. Gli errori servono per crescere. E’ vero, abbiamo concesso qualcosa, ma abbiamo giocato la partita a viso aperto e quindi non sono preoccupato di ciò. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per vincere la partita e alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Ci prendiamo questo pareggio ed ora dobbiamo dare continuità ai risultati finora ottenuti".

Insomma, continua il programma di crescita della squadra che deve coinvolgere anche il reparto avanzato con capitan Eusepi che ha cantato e portato la croce. Suo l’assist per il pareggio di Touré ma un minuto prima del gol del Gubbio ecco la grande occasione vanificata dal grande intervento di Bagnolini. Insomma è una Samb che se la giocherà alla pari con tutti. A partire da domenica prossima quando al Riviera delle Palme (ore 20.30) arriverà il Forlì. Altro match tra due neopromosse.

Benedetto Marinangeli