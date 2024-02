Samb, Fabbrini in campo con la maschera

Inizierà alle 15, piuttosto che alle 14,30 Samb-Real Monterotondo di domenica prossima. Il club rossoblù ha avallato la richiesta del club laziale. E ieri mattina è arrivato anche l’ok da parte della Lega. Già sold out il settore di curva Nord. I 600 biglietti disponibili (per il resto la Nord è già occupata dagli abbonati) sono terminati in meno di due ore dall’apertura della prevendita, come accade ormai dall’inizio della stagione. Si possono, invece, ancora acquistare i tagliandi (a 10 euro, anziché 15, dopo la decisione di inizio mese di abbassare i prezzi) in tribuna laterale nord e nella Est Mare. Costi inalterati, invece, in tribuna centrale. . Insomma, resta alto l’entusiasmo della piazza che ha seguito la Samb a Riccione numerosa, da San Benedetto sono partiti in 1.200. La Samb doveva tornare a casa con i tre punti per restare in scia al Campobasso e lo ha fatto, ma non senza difficoltà. Il gol di Sbardella allo scadere ha permesso alla Samb di rimanere a due lunghezze dalla capolista, ma non ha nascosto tutta una serie di lacune che la squadra si porta dietro dall’inizio del campionato. Anche a Riccione la Samb si è fatta rimontare, ben due volte, era già successo a Tivoli e a Fossombrone in questo girone di ritorno, ancora più volte in quello di andata. A Riccione, per la prima volta, è riuscita, però, a spuntarla sul finale. Un segnale positivo? Sul 2 a 2 già fioccavano critiche sui social all’indirizzo di mister Maurizio Lauro, colpevole di non saper leggere le partite e finito nel mirino per aver scelto di passare alla difesa a 5. C’è da dire anche che Lauro è passato ad una difesa a 5 con il Fano, con l’Avezzano e domenica a Riccione e ha portato a casa tutte e tre le partite. Poi, a Riccione è andata sicuramente bene, da qui in avanti come andrà? Di sicuro la Samb ha dieci finalissime davanti, da non sbagliare se vuole vincere il campionato.

Ai confronti diretti con L’Aquila e Campobasso mancano ancora 5 partite e la Samb deve arrivarci senza perdere terreno in classifica. Intanto, Fabbrini, che domenica ha seguito la partita di casa, dopo la frattura al naso rimediata la scorsa settimana, oggi sarà a Fidenza, in un centro specializzato per ritirare la maschera in carbonio protettiva, su misura, che gli permetterà di tornare a lavorare e rendersi disponibile per la partita di domenica con il Real Monterotondo. Da mercoledì il numero 10 rossoblù potrà rientrare in gruppo. Oggi la ripresa degli allenamenti al Samba Village. I soli Senigagliesi e Sirri probabilmente svolgeranno un lavoro differenziato.

s. v.