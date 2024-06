Samb Faccioli day, si attende la fumata bianca

E’ il giorno dell’incontro tra Vittorio Massi e Luca Faccioli. Il dirigente Infront oggi sarà in Riviera e scioglierà le riserve sull’accettare o meno l’incarico di nuovo direttore generale della Samb che il patron rossoblù gli ha prospettato nel summit della scorsa settimana. Faccioli ha già lavorato nel club del Riviera delle Palme nel primo anno della gestione Renzi, la 2021-2022 con ottimi risultati. In quel periodo Massi, alla guida del Porto d’Ascoli, ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità direttive, lavorative e morali.

Il presidente della Samb si auspica che Faccioli dia una risposta positiva. In questo modo in casa rossoblù si potrà iniziare a lavorare per una struttura societaria la più professionistica possibile. La Infront, come tutti sanno, è una società leader mondiale nel marketing sportivo e questo fatto potrebbe aprire il campo a sponsorizzazioni di rilievo ma anche a partnership in altri settori.

In attesa della fumata bianca in casa Samb si sta lavorando per la costruzione della nuova squadra. Tra i possibili non confermati c’è anche Andrea Arrigoni. Sembra essere questa l’intenzione del club rossoblù che per sostituirlo ha puntato il mirino sul centrocampista spagnolo Julen Bernaola. 25 anni, nella passata stagione ha vinto con l’Ugento il campionato di Eccellenza pugliese, mettendo a segno 14 reti, uno specialista anche dei calci piazzati. Dalla Puglia danno la Samb in pole position rispetto a Fidelis Andria e Teramo.

L’intenzione del diesse Stefano De Angelis è anche quella di confermare Christian Barberini sulle cui tracce si sono gettate anche Ostiamare ed Avezzano. Ma la Samb vanta un maggiore appeal rispetto a queste due formazioni. Palladini vorrebbe tenere anche Simone Paolini che completamente ristabilitosi dai numerosi infortuni occorsigli nella passata stagione, una volta a posto fisicamente, ha dimostrato tutto il suo valore.

Per il reparto difensivo piace il centrale, 24 anni, del Notaresco Francesco Casella che è anche finito nel mirino dell’Aquila. Dopo Latina, Arzignano e Audace Cerignola, anche il Campobasso ancora impegnato nelle finali scudetto, ha messo gli occhi su Leonardo Pezzola. Il club molisano ha due calciatori che fanno gola alla Samb e cioè Tomas Grandis e Alessio De Cerchio. Operazioni in stand by fino a quando non termineranno gli impegni calcistici dei lupi. Per l’attacco la Samb sta sondando il terreno per Valerio Baldassi, 25 anni dieci reti in D nella scorsa stagione con la maglia dell’Ischia. Si raffredda la pista che porta ad Alessandro Sbaffo.

Benedetto Marinangeli