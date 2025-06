Samb: Flavio Ferrari e giovani talenti nel mirino del mercato estivo

Attacco e giovani da inserire in prima squadra. Questa la prima parte del mercato della Samb. Dopo il primo colpo di mercato messo a segno con Nouhan Tourè ora il diesse Stefano De Angelis ha messo gli occhi su Flavio Ferrari dell’Avezzano. La punta classe 2006 ha disputato un buon campionato in terra marsicana, con 33 presenze, condite da nove reti e sei assist. All’Avezzano era arrivato in prestito dal Bologna dove aveva svolto tutta la trafila nelle giovanili. Il club felsineo lo ha girato in prestito ed ora gli farà firmare il primo contratto da professionista. Ferrari è seguito da diverse formazioni con il Bologna che ha intenzione di girarlo di nuovo in prestito, questa volta però in un club di C per farlo proseguire nel suo percorso di crescita. E la Samb è in pole position. Il diciannovenne attaccante è un pallino di De Angelis, tanto che il diesse rossoblù aveva provato a portarlo in riva all’Adriatico già nel corso del mercato dello scorso gennaio, ma senza riuscirci. Oggi è la volta buona. La settimana prossima si definirà anche l’arrivo alla Samb di Riccardo Bongelli. Classe 2006 è stato uno dei grandi protagonisti della promozione della Maceratese in Serie D. Il club biancorosso ha provato a riscattarlo dalla Civitanovese Academy ma la volontà di Bongelli è quella di legarsi al sodalizio del Riviera delle Palme.

Altro giovane nel taccuino di De Angelis è il terzino destro, sempre del 2006, Riccardo Vesprini della Spal ma nella passata stagione in prestito alla Reggina dove ha totalizzato venti presenze. La formazione estense naviga in brutte acque ed ha presentato una domanda di iscrizione incompleta che dovrà essere ora valutata dalla Covisoc. Il rischio che non si iscriva al prossimo campionato di Serie C è concreto. E se ciò dovesse accadere Vesprini si svincolerebbe d’ufficio senza, quindi, che la Samb debba accordarsi con la Spal per avere il calciatore. Quindi non resta che attendere un’altra settimana quando la Covisoc si esprimerà sulle domande di iscrizione. In ballo c’è pure la conferma del 2005 Moussa Toure. Per confermarlo, però, la Samb dovrà versare un premio di valorizzazione alla società francese di provenienza.

In tal senso sta lavorando il procuratore del calciatore per arrivare al più presto alla definizione dell’operazione. De Angelis sta lavorando anche per spalmare negli anni i contratti dei sei calciatori contrattualizzati. Sabah Kerjota ha accettato la proposta della società allungando l’accordo fino al 2027. Il diesse sta lavorando per trovare lo stesso accordo con capitan Eusepi e il centrocampista Kevin Candellori. Per quanto riguarda, infine, il settore giovanile Gabriele Puglia, nuovo responsabile della scuola calcio rossoblù, è già operativo e collaborerà con Cristian Pazzi. Il Mosciano, infatti ha ufficializzato Giulio Ettorre a guidare il vivaio abruzzese al suo posto. Prende il posto di Mario Titone.

Benedetto Marinangeli