Samb: Giampaolo chiude il mercato in entrata

Confermata la fiducia a mister Maurizio Lauro, dopo giorni di riflessione da parte della società, seguiti al ko interno contro la Vigor Senigallia nell’ultima gara di andata, ora la Samb aspetta Daniel Giampaolo per completare il mercato di riparazione. Entro oggi, o al massimo nel giro di qualche giorno, il ventottenne attaccante della Recanatese dovrebbe ottenere la rescissione del contratto che lo lega ai leopardiani così da potersi aggregare ai rossoblù ed iniziare ad allenarsi con il resto della squadra. Da regolamento, però, il calciatore non potrà essere impiegato prima di un mese dall’ultima gara giocata tra i professionisti. Dunque potrà scendere in campo soltanto il 14 gennaio quando la Samb sarà impegnata, in trasferta, contro la Tivoli. Non dovrebbero sorgere particolari ostacoli all’arrivo in rossoblù dell’attaccante della Recanatese, si tratta soltanto di attendere che il calciatore perfezioni gli ultimi dettagli relativi alla rescissione del contratto con i leopardiani. Con il suo ingaggio si chiuderebbe il mercato di riparazione che ha visto già approdare in rossoblù l’esterno d’attacco, sempre dalla Recanatese, Luca Senigagliesi, e il centrocampista Francesco Bontà, svincolato dal Gubbio, che già mercoledì ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.

Al Samba Village, appena arrivato, ha dimostrato di essere in una discreta condizione fisica e sarà quindi a disposizione per il 7 gennaio quando, alla ripresa del campionato, la Samb affronterà il Sora. C’è stato, poi, anche il tesseramento del centrocampista guineano 2005 Moussa Tourè che da tempo si allenava con la Samb ed ha già esordito contro la Vigor Senigallia. Ieri, al campo, oltre al centrocampista senegalese del 2004 Alioune Mbaye (del Morro d’Oro, squadra di Promozione abruzzese) che è in prova, si è visto il 18enne terzino sinistro Leon Sciarra, svincolato dal Rieti (Eccellenza laziale). Sciarra era nella AS Samb di Roberto Renzi non iscritta l’estate scorsa, con mister Manoni aveva collezionato due presenze tra fine aprile e maggio contro Vigor Senigallia e Avezzano, per 13 minuti totali. "E’ di San Benedetto – ha spiegato il ds Stefano De Angelis -, si potrebbe unire al gruppo, un under in più, un 2004 che potrebbe aiutare la squadra". Dunque, con ogni probabilità, potrebbe essere tesserato. Si è allenato ancora a parte Danilo Alessandro che, però, presto, raggiungerà la rescissione del contratto che lo lega alla Samb. Il giovane attaccante Edoardo Lonardo resterà invece alla Primavera della Fiorentina fino a domani. E’ stato selezionato dallo scouting del club viola per qualche giorno di allenamento in prova.

