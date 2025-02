Samb, i bonus sono finiti. Urge tornare alla vittoria

Dalla vittoriosa trasferta di L’Aquila, in casa Samb è come se si fosse spenta la luce. Il 3-0 allora rifilato alla seconda della classe lo scorso 26 gennaio sembrava avere chiuso il campionato dopo sole quattro giornate del girone di ritorno. Ed invece non è stato così. Sindrome di appagamento, flessione tecnica, i numerosi infortuni? Tutte cause che sono al vaglio della società e dello staff tecnico. Ma resta il fatto che nell’ultimo mese la formazione di Ottavio Palladini ha rallentato e di tanto la sua marcia. Solo tre punti in quattro partite e contro formazioni di medio e basso cabotaggio. Ad Avezzano si è notata una netta involuzione anche nella costruzione del gioco. Insomma una sconfitta che fa suonare un campanello d’allarme e che allo stesso tempo sveglia i rossoblù dal sogno di avere chiuso i giochi troppo presto. Teramo e Chieti sono ad otto lunghezze a nove giornate dal termine con gli scontri diretti in programma con i neroverdi al Riviera delle Palme il prossimo 23 marzo, con Eusepi e compagni che scenderanno invece a Teramo il 13 aprile. Dalla sconfitta con l’Avezzano nel match di andata, la Samb ha totalizzato diciassette risultati utili di cui dieci vittorie consecutive. E quindi dovrà ritrovare già da domenica prossima contro l’Isernia i famosi occhi della tigre che sembrano essere stati smarriti in quest’ultimo mese di campionato e riprendere la marcia verso la Serie C.

Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, Palladini dovrà ancora andare alla conta per quanto riguarda gli infortunati. Zini è stato costretto a lasciare il campo nei primi minuti della ripresa e si sospetta uno stiramento muscolare alla coscia destra con gli accertamenti diagnostici che stabiliranno l’esatta entità dell’infortunio. Anche l’attaccante Moretti è uscito malconcio dalla gara di ieri con l’Avezzano. Da monitorare inoltre le condizioni del capitano Umberto Eusepi che giovedì si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le condizioni del polso operato. Se ci sarà il via libera da parte dei medici, l’attaccante rossoblù potrebbe tornare in campo, con l’applicazione di un particolare tutore, per la partita di domenica con l’Isernia. Altrimenti sarà pronto per il successivo derby con l’Ancona. Tempi molto più lunghi per Kevin Candellori.

Benedetto Marinangeli