Samb, il ko di Livorno da dimenticare in fretta

Resettare tutto e ripartire preparando il derby con l’Ascoli nel migliore dei modi. Ma soprattutto cancellare l’opaca prestazione di Livorno e sgombrare la mente da critiche, pressioni e quant’altro. La Samb deve ritrovare se stessa e riavvolgere il nastro delle dieci gare finora disputate. I quattordici punti finora totalizzati rappresentano un buon bottino per una formazione che ha come obiettivo quello di salvarsi e di consolidare la categoria. Il quarto posto in classifica, forse, aveva alimentato sogni di gloria ma le due sconfitte consecutive con Ravenna e Livorno hanno fatto tornare tutti con i piedi per terra. La formazione di Ottavio Palladini è composta da numerosi giovani alla prima esperienza in Serie C ed è quindi soggetta ad alti e bassi, a prestazioni di ottimo spessore alternate a quelle in cui non tutto riesce nel migliore dei modi. A Livorno Eusepi e compagni sono incappati nella classica giornata no. Una prestazione insufficiente sotto ogni punto di vista ma soprattutto per l’approccio alla gara. A livello mentale potrebbe avere anche inciso il prossimo derby con l’Ascoli ma bisogna anche dire che il Livorno non ha fatto poi molto per vincere la partita. Perdere con una squadra che non vinceva dalla prima di campionato con la Ternana, in piena crisi e con l’allenatore Formisano sulla graticola, indubbiamente fa male e può lasciare strascichi a livello mentale. Ma allo stesso tempo potrebbe dare la carica giusta per affrontare i prossimi incontri. Certo il derby con l’Ascoli, la "madre di tutte le partite", rappresenta un momento estremamente delicato ma non bisogna poi dimenticare che la Samb riceverà la visita del Guidonia per poi recarsi a Campobasso ed affrontare infine il Pineto al Riviera. Sono queste tre partite dove i rossoblù non debbono fallire contro formazioni di pari livello tecnico, fondamentali per la classifica.

Quello che invece potrà uscire di buono dal derby con l’Ascoli sarà tutto di guadagnato. Ecco, quindi, che Palladini nel corso della settimana dovrà essere bravo anche e soprattutto sotto il profilo psicologico, dando alla squadra la giusta serenità per affrontare questo mese di incontri. Da questo pomeriggio Eusepi e compagni tornano a lavorare al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Le sedute di venerdì e di sabato si svolgeranno come al solito a porte chiuse. In città è palpabile l’attesa per il derby con l’Ascoli e forse stare un po’ lontani dalle pressioni della piazza non può fare altro che bene ad Eusepi e compagni. Insomma ci potrebbe essere anche la possibilità che la Samb vada in ritiro, almeno sabato prossimo per stare più tranquilla e concentrarsi sul match con i bianconeri di Tomei. Palladini, avrà tutti a disposizione.

Benedetto Marinangeli