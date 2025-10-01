Samb, in arrivo un ottobre davvero caldo

Per la Samb si apre un mese di ottobre denso di impegni e significati particolari. Il calendario propone cinque sfide (4 di campionato e 1 di coppa) che possono incidere in modo rilevante sul cammino dei rossoblù e culmineranno con un appuntamento che mancava da quasi quattro decenni: il ritorno del derby con l’Ascoli, prima in Serie C e poi in Coppa Italia. Il percorso prenderà avvio con la trasferta sul campo della Torres, in programma sabato 4 ottobre. La formazione sarda si è distinta in questi ultimi anni per solidità e continuità di rendimento, trasformando il proprio stadio in un terreno difficile per qualsiasi avversario, nonostante le due recenti sconfitte con Ascoli e Juve Next Gen. Per la Samb si tratterà di un test impegnativo, utile a misurare la tenuta della squadra lontano dal Riviera delle Palme. Sette giorni più tardi sarà la volta della sfida interna con il Ravenna, fissata per domenica 12 ottobre. I romagnoli hanno costruito negli anni un impianto di gioco equilibrato, spesso capace di imbrigliare anche avversari più quotati. Per la squadra di Palladini sarà un’occasione per cercare continuità di risultati davanti al pubblico amico, elemento cruciale in un campionato in cui i dettagli possono fare la differenza. Il 18 ottobre il calendario proporrà una trasferta di grande prestigio a Livorno. La formazione amaranto, che vanta tradizione e seguito, rappresenta un banco di prova rilevante sotto il profilo tecnico e caratteriale. Affrontare una squadra con ambizioni di vertice consentirà alla Samb di valutare il proprio stato di forma e la capacità di competere con club abituati a lottare per obiettivi importanti. Tutti questi impegni faranno da preludio a una data cerchiata da tempo: domenica 26 ottobre, quando allo stadio Del Duca andrà in scena il derby contro l’Ascoli. Una sfida che manca da 39 anni in campionato e che torna in un contesto completamente rinnovato, con entrambe le società determinate a difendere la propria identità sportiva. Si tratterà di una gara di grande valore per classifica e prestigio, alla quale seguirà, appena tre giorni più tardi, un nuovo confronto diretto. Il 29 ottobre infatti, al Riviera delle Palme, le due formazioni si ritroveranno faccia a faccia per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. Sarà una partita secca, con eventuali rigori a decidere la qualificazione. Il mese di ottobre, quindi, condurrà la Samb attraverso avversari di livello e contesti differenti: dal confronto con squadre solide e organizzate come Torres e Ravenna, alla sfida di tradizione con il Livorno, fino al doppio impegno con l’Ascoli che segnerà il ritorno di un derby storico. Un percorso che richiederà equilibrio, capacità di adattamento e gestione delle energie, in un momento della stagione che può già fornire indicazioni concrete sulle prospettive future dei rossoblù.

p.c.