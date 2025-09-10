"Samb, ko immeritato e che non ci voleva"

"Una sconfitta che non ci voleva, palesemente immeritata". Queste le parole dell’ex Samb Gennaro Grillo, dette nel corso della trasmissione Profumo di Derby in onda su Tvrs. "Nel primo tempo - aggiunge - i rossoblù non hanno subìto nulla, sbagliando anche un rigore e forse ce ne poteva stare anche un altro. L’arbitro, poi, (Restaldo di Ivrea, ndr) ha preso decisioni un po’ strane e contro la Samb. Dopo il gol del vantaggio, ci siamo un po’ chiusi ma è normale perché non potevi tenere i ritmi alti per tutti i novanta minuti. Dovevi respirare anche se i due gol del Forlì sono arrivati al termine di belle azioni. La Samb non ha demeritato, tutti hanno sudato per la maglia. Non dimentichiamoci, poi che era assente Candellori elemento importantissimo per lo scacchiere disegnato da Ottavio Palladini ed aspetto anche il pieno inserimento di Martins. Non dimentichiamoci che non dobbiamo stracciare il campionato ma consolidare la categoria per poi mettere le basi per qualcosa di veramente importante". In classifica l’Arezzo vola a punteggio pieno, con la Samb a quota quattro in una zona di metà classifica. Sicuramente è ancora presto per trarre giudizi, ma la formazione toscana è la più seria candidata alla promozione diretta in B. "Si poteva anche immaginare - spiega Grillo - che l’Arezzo potesse avere anche un cammino del genere. Questa estate ha anche battuto il Napoli a Dimaro. Però io dico che bisognerà guardare la classifica almeno dopo dieci partite, quando i valori possono essere più giusti. Ora è tutto imponderabile. C’è da valutare la condizione fisica ed anche l’inserimento di tanti giocatori. Comunque io ripongo nella Samb la massima fiducia. In panchina c’è la garanzia Ottavio Palladini che conosco bene ed apprezzo come tecnico e come uomo. Sono convinto che la formazione rossoblù farà un campionato importante". E sabato prossimo ecco la trasferta di Piancastagnaio contro una Pianese reduce dalla vittoriosa trasferta di Sassari contro la Torres. "Se avessimo vinto con il Forlì - è sempre Gennaro Grillo che parla - avremmo giocato in casa, nel piccolo impianto toscano. La Pianese gioca spigliata e senza la pressione che possono avere i rossoblù. Spero che Palladini riesca a recuperare Candellori e che continui il processo di inserimento di Martins che potrebbe rappresentare il valore aggiunto di questa Samb. Sono convinto - conclude Grillo - che Eusepi e compagni faranno la loro parte anche contro la Pianese".

Arbitro. Valerio Vogliacco di Bari dirigerà Pianese-Samb. Assistente 1: Giuseppe Bosco di Lanciano. Assistente 2: Alessio Miccoli di Lanciano. Quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato. Operatore FVS: Roberto Meraviglia di Pistoia. Il fischietto pugliese ha arbitrato Porto d’Ascoli-Sambenedettese 2-3 del 20 febbraio del 2022.

Benedetto Marinangeli