Samb, la carica di Guadalupi: "Vogliamo continuare a vincere"

Ci stiamo preparando bene perché vogliamo vincere anche a Senigallia". Questo l’imprimatur di Luca Guadalupi alla Samb alla vigilia del match del Banchelli. "Incontriamo una buona squadra - aggiunge il play maker rossoblù ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb – che viene però da un periodo poco felice ma che allo stesso tempo possiede importanti qualità nei singoli. Dovremo capire i momenti del match e che partita sarà, imponendo il nostro gioco e vedere poi cosa accadrà. Dobbiamo interpretare ogni incontro come se fosse una finale dove ogni punto vale oro". La Samb riparte dall’ottima prestazione con il Chieti. "Siamo stati veramente bravi - è sempre Guadalupi che parla - gestendo la meglio tutti i novanta minuti. E poi davanti ad un’importante cornice di pubblico. In diecimila erano al Riviera. Già due ore prima all’arrivo al Riviera c’era gente che ci incitava. Poi all’ingresso in campo per il riscaldamento lo stadio era pieno. Il coro San Benedetto vuole vincere mi ha fatto venire i brividi e ci ha dato la spinta giusta per dare tutto in campo. Una cosa del genere mi era capitata quando ho giocato in C in un Taranto-Foggia ed allora c’erano 8mila spettatori. Domenica scorsa è stato meraviglioso". Ed ora il rush decisivo per la D. "Ci aspettano sei finali - è sempre Guadalupi che parla - e dobbiamo imporre il nostro gioco contro ogni avversario per tagliare il traguardo che ci siamo prefissati prima possibile. La gara della svolta è stata quella dell’andata con L’Aquila. Venivamo da tre prestazioni non all’altezza ed era quindi un match da dentro o fuori. Con quel successo abbiamo iniziato a prendere la dovuta consapevolezza nei nostri mezzi. E poi tutto si è messo in discesa. A febbraio abbiamo attraversato un periodo poco esaltante ma ne siamo usciti fuori alla grande anche grazie alla settimana di sosta che ci è servita per ricaricare le pile. Ed ora andiamo a chiudere il discorso promozione". Sul suo futuro Guadalupi è esplicito. "Non è il momento di parlare di rinnovo. Bisogna dare la priorità al campionato e poi parlerò con la società. Da parte mia c’è tutta la volontà di restare. Con la famiglia - conclude Il play maker rossoblù - ci troviamo bene a San Benedetto" Questa mattina classica seduta di rifinitura al Riviera. Vigor Senigallia-Samb sarà diretta da Giacomo Pasquetto di Crema (Liotta- Ndoja).

Benedetto Marinngeli