Samb: la vetta è verissima. E domenica prezzi popolari

Il Campobasso il passo falso lo ha fatto, ieri ad imporsi è stata L’Aquila grazie ai gol dell’ex Samb Jonatan Alessandro al 60’ e di Banegas al 94’. La Samb mantiene così la testa della classifica, conquistata con la vittoria di Fano, nell’anticipo di sabato, in coabitazione con i molisani a 41 punti. Due lunghezze sotto proprio gli abruzzesi. Aggancio centrato, dunque, per la Samb che, nelle ultime due gare, è riuscita a recuperare i 5 punti di ritardo sul Campobasso e a riprendersi la vetta. I molisani avevano raggiunto la squadra di Lauro in testa alla classifica il 10 dicembre, dopo la vittoria di Notaresco approfittando del clamoroso pari interno della Samb contro l’Atletico Ascoli. Ora, per la Samb, sarà fondamentale non ripetere gli errori dell’andata, per restare lì e tentare l’allungo. Domenica prossima il Campobasso ospiterà il Roma City, la Samb il Vastogirardi e dalla sua avrà un uomo in più, il pubblico. "Ci vediamo tutti al Sambodromo per una bolgia rossoblù – recita una nota della società –. U.S. Sambenedettese comunica che, in occasione di Samb-Vastogirardi (prevendita biglietti attiva dalle 10 di oggi, ndr) ci saranno tagliandi ridotti in tutti i settori: anche Tribuna Est Mare e Tribuna Laterale Nord avranno infatti il prezzo intero di 10 euro. Si ricorda, infine, che i biglietti saranno acquistabili in prevendita su Vivaticket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e al Samb Store (negli orari di apertura), mentre per il settore ospiti il servizio sarà attivo fino alle 19 di sabato 3 febbraio e il botteghino ospiti il giorno della gara resterà chiuso".

Mentre la Samb si gode la vetta ritrovata e il riposo – riprenderà gli allenamenti in vista della gara con il Vastogirardi domani –, ha salutato la squadra Marco Orfano, terzino classe 2005. Voleva essere impiegato di più e così ha chiesto di andare via per poter giocare di più altrove. Era arrivato alla Samb in prestito dal Lecce, i salentini lo gireranno al Team Altamura, capolista del girone H di Serie D. Il calciatore era in panchina a Fano e a dare notizia della sua partenza è stato proprio lui via social in serata. "Samb, grazie di tutto", ha scritto. In rossoblù ha collezionato 4 presenze, Coppa Italia compresa: una sola da titolare in campionato, giocando anche una gran partita, contro il Sora, al Riviera delle Palme il 7 gennaio scorso. A questo punto la società lo rimpiazzerà, nel pacchetto under, con un portiere classe 2004 che si aggregherà alla squadra già martedì.

s. v.