Samb, l’addio al veleno di Alessandro: "Non era questo ciò che avevo sognato"

Tre reti messe a segno, due rigori sbagliati contro Fano e Real Monterotondo. Si conclude così l’esperienza di Danilo Alessandro alla Samb. Era stato il primo a sposare il progetto della Samb di Vittorio Massi, ieri la risoluzione consensuale del contratto. Doveva rappresentare la punta di diamante di questa Samb ed invece a condizionarne il rendimento ci si è messo prima l’infortunio in precampionato, poi i problemi personali sino ad arrivare alla decisione dell’addio annunciata dal giocatore stesso tramite social quando, già giorni fa, aveva postato una foto di alcuni compagni di squadra ringraziandoli. Ieri, firmata la rescissione, l’attaccante ha voluto affidare ancora una volta ai social i suoi saluti. Un addio non senza polemiche. "Non era questo – ha scritto in un post - ciò che avevo sognato, ma purtroppo nel calcio come nella vita non sempre le cose vanno come si vogliono, non rilascerò interviste perché dal primo giorno ho capito che il 90% dei giornalisti qui non vogliono il bene di questa società ma hanno sempre cercato il marcio quando il marcio non c’è mai stato in questa società… la vera Samb non sono loro né tantomeno i tanti leoni da tastiera che sui social non fanno altro che sfogare le loro frustrazioni perché oggi è facile essere tifosi della Samb o venire allo stadio ma dai tanti video che ho visto prima di venire gli unici che c’erano sempre nonostante tutto erano i ragazzi della curva che hanno sempre dato tutto a costo anche della loro libertà per questi colori… un grazie speciale al presidente che mi ha dato la possibilità di indossare questa maglia… al direttore, a Giuseppe e a tutta la società… chiudo dicendo che a casa mia mi hanno insegnato ad assumermi le mie responsabilità sarebbe stato troppo comodo per me quel giorno in sala stampa invece di dire che stavo passando un periodo particolare della mia vita dire realmente le cose come stavano…ma sarebbe stato come dare da mangiare agli squali ho preferito metterci la faccia io perché per me il gruppo vale molto più di ogni altra cosa… Grazie a tutti".

Punta il dito contro tutti Danilo Alessandro, stampa e tifosi (sì, anche chi scrive sui social è tifoso della Samb e va allo stadio – magari in curva – e ha il diritto di criticare). Poi ringrazia il presidente, il direttore, il team manager ma non l’allenatore Maurizio Lauro. Come mai? Chi è, dunque, il leone da tastiera che scarica la propria insoddisfazione sui social? Sarebbe bastato, tanto per parlare di assunzione di responsabilità, un semplice "mi dispiace" per la piazza. Pazienza. Ratificato l’addio con Danilo Alessandro, la Samb attende l’arrivo di Daniel Giampaolo della Recanatese, in procinto di rescindere con i leopardiani. Anche se il ds Josè Cianni nasconde le carte: "Il giocatore anche ieri si è allenato con noi ed è parte integrante del gruppo. Non mi pare insomma che si debbano trarre conclusioni affrettate". E oggi sarà ufficiale l’ingaggio di Francesco Bontà. Il centrocampista si allena con la squadra già da qualche giorno.

Sabrina Vinciguerra