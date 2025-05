Samb-Livorno: Sfida Decisiva nella Poule Scudetto tra Due Nobili Decadute

Sono un migliaio circa, di cui 39 dei tifosi toscani, i biglietti staccati per Samb-Livorno di questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 16). Un match tra due nobili decadute del calcio nazionale che dopo numerose traversie societarie sono riuscite a tornare tra i professionisti. Una partita che per la Samb rappresenta il classico "the last hurrà", l’ultimo hurrà di una stagione esaltante. Dopo il 3-1 rimediato a Forlì Eusepi e compagni hanno pochissime chances di passare alle semifinali. Per il Livorno, invece, l’occasione di partire bene nella poule scudetto per poi giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di domenica prossima con il Forlì all’Ardenza. La formazione di Paolo Indiani ha totalizzato 72 punti come il club rossoblù con 21 vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte. I calciatori più rappresentativi sono gli attaccanti Dionisi (ex Ascoli), Gucci e Rossetti, i centrocampisti Luci e Hamlili e il difensore Risaliti. Per quanto riguarda la formazione che Palladini schiererà contro il Livorno ci potrebbero essere delle novità rispetto a quella vista all’opera nell’impianto romagnolo. Possibile l’ingresso di Baldassi nel tridente offensivo al posto di Fabbrini, mentre potrebbe rientrare anche Moretti in avanti per capitan Eusepi. Palladini si aspetta una prova diversa da parte della squadra, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto caratteriale. E quindi chiede uno scatto d’orgoglio per chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Si tratta dell’ottavo precedente tra le due squadre. Il primo risale al campionato di Serie C 1953-1954 per la precisione al 23 maggio con la vittoria del Livorno firmata da Persi. Il 24 ottobre 1954, invece, in campo finì 1-1 con le reti di Traini per la Samb e Bernardis per il Livorno. Poi, però, arrivò la vittoria a tavolino per i toscani per 2-0, su delibera del Giudice Sportivo. Nella stagione 1972-1973 con le due formazioni che impattarono per 0-0. Nella stagione successiva, quella della seconda promozione della Samb in Serie B, l’undici di Marino Bergamasco si impose per 3-1 con reti di Simonato (due) e Bianchini. Le due formazioni si ritrovarono sempre in Serie C nel campionato 1980-1981 anche questo chiuso con il ritorno tra i cadetti del club rossoblù. Identico anche il risultato. 3-1 per la Samb. Vantaggio di Walter Santo Perrotta per i rossoblù con pareggio di Scarpa per i labronici. Poi ecco l’autorete di Cappelletti ed il gol di Franco Caccia. Samb-Livorno sarà diretta da Giorgio D’Agnillo di Vasto. Il direttore di gara ha arbitrato una sola volta la Samb lo scorso 17 novembre, quando superò 1-0 la Vigor Senigallia.

Benedetto Marinangeli