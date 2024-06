Samb, ma che fine ha fatto il direttore generale?. Il dubbio resta anche per il segretario sportivo

Ma che fine ha fatto il nuovo direttore generale della Samb? Una figura imprescindibile per un club di calcio. Era lo scorso 19 giugno, dieci giorni fa, quando Luca Faccioli disse no alla proposta del presidente Vittorio Massi. Una storia iniziata a fine aprile e protrattasi per un paio di mesi tra incontri, summit a Milano ed anche con la disponibilità del dirigente Infront veronese. Poi il tentennamento di Massi dopo il si di Faccioli che ha indotto il manager a chiudere la porta alla Samb. E da allora di questo incarico non se ne è saputo più nulla. C’è sempre l’intenzione da parte del vertice del club del Riviera delle Palme di dotare la società di una figura apicale a livello organizzativo? Se si vuole guardare più in là dalla Serie D è necessario organizzare in modo molto professionale la società. Cosa che al momento, a meno di clamorosi colpi di scena, sta passando in secondo piano rispetto alla costruzione della squadra. Stesso discorso per quanto riguarda il segretario sportivo. La Samb aveva tentato, le scorse settimane, di coinvolgere in questo ruolo Nazzareno Marchionni lo storico segretario rossoblù da tempo in pensione. Dopo il no ricevuto, da allora anche per quest’incarico non si è saputo più nulla. Così come silenzio assoluto sul nuovo addetto stampa. Si sono visti post sulla pagina fb della Samb sui nuovi arrivi, sul pullman personalizzato, sul confronto con l’amministrazione comunale e il presidente Massi per il Ciarrocchi e addirittura il redering per la ristrutturazione del Riviera delle Palme. Notizie interessanti sicuramente, ma di organizzazione societaria nulla. A meno che Massi e il suo staff non abbiano le idee talmente chiare che sono solo in attesa del si definitivo da parte di chi è in procinto di ricoprire questi importanti ruoli societari. Oppure si opti per una soluzione interna. Sono cose che passano in secondo piano rispetto al calciomercato, ma intanto, come recita un vecchio adagio: "il cero si consuma e la processione non cammina". Per quanto riguarda il calcio mercato lunedì si definirà l’arrivo del difensore centrale Alessio Zini nella passata stagione al Tau Altopascio. Per il reparto offensivo c’è sempre Federico Moretti in pole position. A questo punto bisognerà attendere lunedì prossimo primo luglio, quando si potranno effettivamente chiudere i contratti, per sapere chi ha firmato e chi no. Per il centrocampo, vista la mancata conferma di Barberini, il profilo più gettonato è quello di Carannante, nella passata stagione al Grosseto. Intanto Antonio Martiniello oltre all’Avezzano è nel mirino anche dell’Aquila.

Benedetto Marinangeli