Samb, niente da fare per l’attaccante Ferrari

Era un obiettivo di mercato della Samb per il reparto offensivo. E lo era stato anche nel mercato di gennaio quando il diesse Stefano De Angelis provò a toglierlo all’Avezzano. Ma oggi, almeno per il momento, la Samb si dovrà dimenticare di Flavio Ferrari. L’attaccante del Bologna ha infatti firmato un contratto triennale con il club felsineo e per il momento non si muoverà dall’Emilia. Il Bologna, infatti, nelle ultime ore ha posto il veto sul trasferimento in prestito della punta classe 2006. Nove reti e sei assist con la maglia dell’Avezzano con il giovane attaccante che era seguito da altre formazioni di Serie C, incluso il club del Riviera delle Palme che era in pole position. Ma il Bologna vorrebbe valutarlo nel corso del ritiro precampionato per poi decidere dove mandarlo a farsi le ossa. E quindi, almeno per il momento, la Samb dovrà orientarsi su un altro prospetto. Inizia quindi la caccia ad un nuovo attaccante esterno under a meno che De Angelis non intenda attendere le decisioni del Bologna su Ferrari. Non ci sono problemi per quanto riguarda Riccardo Bongelli. Accordo praticamente fatto con il centrocampista classe 2006 pronto a svolgere la preparazione precampionato agli ordini di Ottavio Palladini.

Stesso discorso per il terzino destro Riccardo Vesprini della Spal ma nella passata stagione alla Reggina. Questo pomeriggio si riunisce il Consiglio Federale della Figc che delibererà l’esclusione dal campionato del club estense. Il classe 2006 si svincolerà d’ufficio e sarà pronto a firmare l’accordo che lo legherà alla Samb per la prossima stagione agonistica. Per quanto riguarda, invece, il portiere che affiancherà Orsini, il nome al momento più gettonato è quello di Giovanni Cultraro nella passata stagione all’Avezzano. Fu il grande protagonista del successo del club marsicano al Riviera con interventi che negarono il pareggio alla Samb. 22 anni, 195 centimetri di altezza, nella passata stagione ha totalizzato 22 presenze, subendo 19 reti, con ben 11 clean sheet. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce, Cultraro ha giocato sempre in D anche con Trapani, Chisola e Borgo Nobis, due formazioni piemontesi. Per il reparto arretrato il nome più gettonato è sempre quello di Alessandro Dalmazzi del Lumezzane che il diesse De Angelis ha avuto alle sue dipendenze a Noterasco e Campobasso. Il centrale classe 1994 è però legato al sodalizio della Val Trompia fino al 2027. La Samb, infine, è sempre in attesa di una risposta da parte di Umberto Eusepi e Kevin Candellori in merito alla spalmatura del contratto in essere fino al 2027. Il club del Riviera delle Palme si aspetta una decisione da parte dei due calciatori entro la fine di questa settimana.

Benedetto Marinangeli