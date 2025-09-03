"Samb, non vedo l’ora di festeggiare sotto la curva"

"Quando i miei procuratori Mirco e Riccardo, mi hanno proposto la Samb ho detto subito cavolo, questa è una bella notizia". Queste le prime parole di Kevin Mausso Martins rilasciate al sito ufficiale del club rossoblù. "Conosco questa piazza - aggiunge - e so quanto è calda". Martins ha le idee chiare sugli obiettivi che si prefigge nella sua esperienza con la maglia della Samb. "Mi aspetto di mettere minuti sulle gambe – dice – e di dare una mano alla squadra. Ci sono tante differenze tra la Serie C e la Serie A, ma l’importante è giocare al calcio e dare sempre il massimo. Ai tifosi che mi hanno accolto con tanto calore sui social, lo so perché leggo tutto, posso dire che non vedo l’ora di festeggiare con loro sotto la curva". Martins si è subito allenato ieri pomeriggio agli ordini di Ottavio Palladini. Tribuna del Ciarrocchi gremita di tifosi per assistere alla seduta, spinti dalla curiosità di vedere all’opera il figlio di Oba Oba Martins. Un arrivo che ha acceso l’entusiasmo della tifoseria ma che conferma soprattutto la ritrovata credibilità della Samb nell’ambito del calcio nazionale. Tutto era iniziato con la cessione all’Atalanta di Lonardo ed oggi l’arrivo di Martins jr rappresenta l’ennesima ciliegina sulla torta messa a segno dal diesse Stefano De Angelis. Vincere la concorrenza di club di Serie B come Reggiana e Carrarese non è cosa di poco conto. Anzi testimonia l’importanza del progetto Samb, cioè quello di una formazione giovane, ricca di talento e che se la può giocare con tutti fino alla fine. Ed ora chiuso il mercato l’attenzione generale è rivolta alla gara interna di domenica prossima con il Forlì. I romagnoli sono reduci dalla vittoria con il Ravenna, una delle candidate ad un posto al sole da parte degli addetti ai lavori in questo girone B. La Samb è reduce dal buon pareggio di Gubbio e vuole continuare nella serie positiva di risultati iniziata con la vittoria in Coppa Italia con la Vis Pesaro. Sotto la lente di ingrandimento di Palladini e di tutto lo staff tecnico le condizioni fisiche di Kevin Candellori che a causa di un infortunio muscolare non ha preso parte al match del Barbetti. Contro il Forlì Palladini potrà contare anche su Nouhan Tourè che ha scontato il doppio turno di squalifica rimediato contro L’Aquila nella finale play off di Serie D dello scorso campionato. Sarà lui ad occupare il ruolo di sottopunta a ridosso di capitan Eusepi. Possibile anche l’esordio di Martins sull’out sinistro con la conferma di Konatè a destra. Ci sono ancora alcuni giorni prima che Palladini sciolga le riserve sulla formazione da opporre al Forlì. Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Già sold out i biglietti per la curva nord, verrà riaperta anche la tribuna laterale sud.

Benedetto Marinangeli