Samb, ora si possono ratificare gli accordi

E finalmente è arrivato il primo luglio. E’ la data che apre ufficialmente il calciomercato e che permetterà di ratificare gli accordi già presi con i calciatori in scadenza o in odore di rinnovo. La Samb potrà così chiudere i discorsi aperti innanzitutto con i rossoblù della passata stagione. E’ cambiata la categoria e sono cambiati anche i moduli per il tesseramento. Ecco che finalmente verrà messo nero su bianco per quanto riguarda le riconferme di Pezzola, Zini, Paolini, Battista, Chiatante annunciati nei giorni scorsi e quelle ormai note di Orsini, Zoboletti, Candellori, Eusepi, Sbaffo e Kerjiota. Per l’attaccante albanese si registra il concreto interessamento della formazione scozzese dell’Heart of Midlothian che milita nella Scottish Premiership (l’equivalente della Serie A italiana). Ci sarebbe stata in tal senso un’offerta che va dai 100 ai 150 mila euro. Una cifra, quella messa sul tavolo, che la società del presidente Vittorio Massi starebbe valutando con particolare attenzione. Ma per ottenere questo conguaglio in denaro è necessario ratificare il contratto pluriennale che Kerjota ha inteso sottoscrivere con la Samb. L’attaccante albanese ha lo status di extracomunitario e potrebbe essere ingaggiato senza versare nulla nelle casse della Samb. Solo la firma sul nuovo accordo permetterebbe al club del Riviera delle Palme, in caso di una sua cessione in Scozia, di ottenere una somma in denaro per il suo passaggio all’Heart of Midlothian. E sembra che Kerjota sia intenzionato a sottoscriverlo per così permettere alla Samb di ottenere un conguaglio in denaro per la sua cessione. Per il momento, però, non c’è nulla di concreto, siamo ai primi approcci della trattativa. Per la Samb, comunque, sarebbe una grossa perdita. Con i suoi 10 gol e 11 assist, Kerjota si è rivelato decisivo ai fini del ritorno dei professionisti del club rossoblù.

Anche Candellori e Eusepi dovranno firmare il nuovo modulo di tesseramento relativo solo al giugno 2026. Entrambi i calciatori vantano un buon mercato. Su Candellori ci sono diversi club di Serie C, mentre Eusepi è tra gli attaccanti più richiesti da formazioni che puntano a vincere il campionato di Serie D. Per quanto riguarda Sbaffo se ne riparlerà nel corso del ritiro precampionato che prenderà il via il 14 luglio dopo i primi due giorni di test fisici. Ore decisive anche per l’arrivo a titolo definitivo in rossoblù di Pasquale Marranzino dal Napoli. Il club partenopeo manterrebbe un indennizzo economico in caso di rivendita del fantasista classe 2004. Stesso discorso per Vincenzo Alfieri pronto a rescindere il contratto con il Benevento ed a firmare un biennale con il club del Riviera delle Palme. Si allontana il difensore Alessandro Dalmazzi del Lumezzane.

Benedetto Marinangeli