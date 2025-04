Samb: Promozione e Festa in Piazza San Giovanni Battista

Superata quota settanta punti, la Samb è a quota 72, si piazza al secondo posto nella speciale classifica delle formazioni rossoblù che si poi sono tornate tra i professionisti. In vetta a questa speciale graduatoria c’è la squadra sempre allenata da Ottavio Palladini del 2015-2016 che alla trentatreesima giornata era arrivata a quota 78. La Samb attuale ha superato quella con Giovanni Mei in panchina ferma a 70 punti. La promozione in C1 nel campionato 2012-2013 si decise solo all’ultima giornata. Ora resta solo un turno con la Civitanovese in casa e la poule scudetto e poi si chiuderà la stagione agonistica. Intanto è stato definito il programma completo della festa per la promozione che si svolgerà venerdì prossimo 2 maggio in piazza San Giovanni Battista a partire dalle ore 20. Intorno alle ore 18.30, la squadra capitanata da mister Ottavio Palladini arriverà al nostro porto di San Benedetto a bordo delle barche Umberto Padre e Marcantonio II dei fratelli Merlini esaudendo così il sogno del presidente Vittorio Massi (durante il tragitto si sta lavorando al sorvolo di un piccolo aereo che sprigionerà i colori rossoblù). Tutta la società ringrazia, oltre ai sopracitati fratelli Merlini, la comandante della capitaneria di porto Alessandra Di Maglio e il vice Francesco Sangermano, che hanno reso possibile l’organizzazione. A seguire società, squadra, staff e dirigenti rossoblù raggiungeranno il palco posizionato in Piazza San Giovanni Battista (ore 20 circa) per continuare la grande festa promozione insieme a tutto il popolo rossoblù. Sul palco, sotto la regia di Vera TV e con la partecipazione del noto dj e tifosissimo rossoblù Gianni Schiuma, ci sarà la premiazione ufficiale con coppa e medaglie da parte della Federazione Lega Nazionale Dilettanti con la presenza del coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero. In mattinata ricevimento ufficiale nella sala consiliare di viale De Gasperi alla presenza del sindaco Spazzafumo e delle autorità. E domenica prossima altra grande festa al Riviera delle Palme in occasione del match interno con la Civitanovese.

Benedetto Marinangeli