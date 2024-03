Samb, quanti nodi da sciogliere per Lauro

"Domenica andremo a San Benedetto a giocarci la vita, sportivamente parlando, non andremo di certo a farci le foto in quel magnifico stadio. Sia chiaro per tutti". Il Real Monterotondo, in piena zona playout, lotta per la salvezza e domani, al Riviera, ce la metterà tutta per cercare di portare via dei punti. Lo ha detto chiaramente l’allenatore dei laziali, Dario Polverini, a margine della sconfitta interna con la Vigor Senigallia (1-2) di domenica scorsa. Per quanto il Real Monterotondo sia quartultimo in classifica, sarà un avversario da non sottovalutare per la Samb. La squadra di Dario Polverini, fino a questo momento, ha reso meglio in trasferta che in casa. La Samb non solo non dovrà sottovalutare l’avversario ma è sempre obbligata a vincere per rimanere in scia al Campobasso o approfittare di un passo falso dei molisani che domani andranno a far visita al Tivoli, formazione da non sottovalutare. La squadra di Lauro lo ha imparato a sue spese perché a Tivoli ha già lasciato 2 punti, ora bisognerà vedere come uscirà da questo test anche il Campobasso. Vada come vada, la Samb, se vuole vincere il campionato da qui alla fine, dovrà giocarsi dieci finali, la prima, domani, contro il Real Montertondo. Oggi, mister Lauro, che ieri ha mischiato le carte nella partitella, ma pare abbia intenzione di confermare in toto l’undici che ha battuto domenica scorsa il Riccione, scioglierà eventuali dubbi di formazione dopo la rifinitura. Nell’allenamento di ieri qualche problemino lo hanno avuto sia Leonardo Pezzola che Luca Sbardella per una botta alla caviglia. Entrambi non hanno ultimato l’allenamento ma comunque rientreranno regolarmente oggi, entrambi saranno a disposizione domani. Starà a Lauro decidere se confermare Pezzola dal primo minuto o Sbardella che ha segnato il gol vittoria, in extremis, di Riccione. La prima opzione è quella più accreditata, quindi anche stavolta Sbardella dovrà fare la differenza partendo dalla panchina. L’altro dubbio sarebbe a centrocampo, Bontà, dopo i tre turni di stop per squalifica e ormai pienamente recuperato anche dall’ultimo infortunio, scalpita, ma anche qui Lauro pare sceglierà di non cambiare confermando Scimia. In avanti la certezza è Senigagliesi. Poi bisognerà vedere se Lauro preferirà Fabbrini in maschera o Battista, Martiniello o Tomassini. Intanto per la successiva trasferta di Termoli, in programma il 10 marzo, alle 14,30, sarebbero appena 131 i biglietti a disposizione dei tifosi della Samb.

s.v.