Samb, quelle disattenzioni tutte da evitare

Quale è la teoria migliore per commentare il pareggio della Samb a Piancastagnaio con la Pianese? Quella del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Di certo nelle ultime due partite Eusepi e compagni hanno raccolto meno di quanto prodotto nell’arco dei 180 minuti. Ma era importante muovere la classifica. Però anche con la Pianese le disattenzioni dei rossoblù sono state fatali. Il pari dei toscani, infatti è venuto fuori da una dormita generale, un calo di tensione arrivato subito dopo il dietro-front dell’arbitro sul rigore in favore della Samb prima concesso e poi revocato dopo avere consultato il sistema VFS.

Ma cosa avrà indotto Vogliacco di Bari a recedere dalla sua decisione? Dal settore ospiti il fallo di mano del difensore toscano è parso evidente con i tifosi che lo hanno evidenziato con un fotogramma. Probabilmente potrebbe avere rivelato una spinta di Nouhan Tourè al centrale bianconero. Tutte supposizioni. L’unica certezza e che appena dopo è arrivato il pari della Pianese. Nella ripresa, poi, il possesso palla della Samb non si è mai concretizzato con la finalizzazione, cosa evidenziata nel dopo gara da Marco Mancinelli ed Umberto Eusepi. Negli ultimi 20-25 metri la Samb non è arrivata mai alla conclusione verso la porta avversaria. Situazioni di gioco in cui si migliora solo con gli allenamenti. Palladini ed il suo staff lo sanno molto bene.

Per quanto riguarda le prestazioni dei singoli da segnalare il positivo impatto con la C per Alessandro Zoboletti. Dopo le panchine di Carpi ed il ritorno in rossoblù, il laterale destro ha disputato una prestazione impeccabile. Attento nelle chiusure ma anche incisivo quando c’era da spingere. Suo il cross per il gol di Eusepi. Il capitano, a 37 anni, è al suo terzo centro stagionale compreso quello con la Vis Pesaro in Coppa Italia. Senza dimenticare poi il rientro di Kevin Candellori elemento imprescindibile per il centrocampo rossoblù. E sabato prossimo arriva al Riviera il Carpi. L’obiettivo della Samb è quello di tornare al successo tra le mura amiche.

Samb e sociale. Il club rossoblù, nella persona del presidente Vittorio Massi, ha deciso di mobilitarsi a sostegno di una nobile causa, quella di Luca Bernabei, ex calciatore del Monticelli, che sta attraversando un periodo difficile. Per aiutare Luca in questa battagliala il club rossoblù effettua una raccolta fondi presso il centro sportivo Ciarrocchi che andrà a supportare i costi delle cure necessarie fino a venerdì prossimo 19 settembre.

Date e orari partite Samb ottobre-novembre. 8a giornata: sabato Torres-Samb 4 ottobre ore 14.30. 9° giornata: Samb-Ravenna domenica 12 ottobre ore 20.30. 10a giornata Livorno-Samb, sabato 18 ottobre ore 14.30. 11° giornata: Ascoli-Samb, domenica 26 ottobre ore 14.30. 12° giornata: Samb-Guidonia, domenica 2 novembre ore 17.30. 13° giornata: Campobasso-Samb venerdì 7 novembre ore 20.30. 14° giornata Samb-Ternana, sabato 15 novembre ore 20.30. 15° giornata Samb-Pineto, domenica 23 novembre ore 20.30. 16° giornata: Arezzo-Samb, domenica 30 novembre ore 14.30.

Benedetto Marinangeli