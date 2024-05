Samb, rimonta che vale la finale playoff

AVEZZANO

La Sambenedettese espugna lo stadio dei Marsi ed accede alla finale playoff, dove domenica prossima incontrerà L’Aquila a Gran Sasso d’Italia. Prestazione di grande spessore della squadra di mister Mancinelli che, in rimonta, si aggrappa ai gol di Chiatante e Martiniello per strappare il pass.

Dopo il fischio d’inizio è dell’Avezzano la prima occasione: De Lorenzo ci prova dalla distanza, con la sfera che termina alta. La reazione della Samb arriva al 3’, ma il traversone di Paolini non trova nessun compagno di squadra. L’avvio prosegue su buoni ritmi, con l’Avezzano che prende il pallino del gioco con il passare dei minuti: i biancoverdi alzano la pressione ed al 12’ Tounkara per poco non trova la coordinazione giusta per battere a rete. La Sambenedettese, dal canto suo, fatica a trovare le trame giuste ed i contropiede risultano poco efficaci: al 25’ sono ancora i padroni di casa ad affacciarsi in avanti, ma la conclusione di Mascella su assist di Senesi termina fuori dallo specchio. Il primo tempo si trascina lentamente verso la conclusione, con le occasioni che latitano dopo la buona partenza. Il risultato non si schioda ed all’intervallo resistono le reti bianche.

Nella ripresa iniziano i fuochi d’artificio: la Samb sfiora il vantaggio con tiro di Paolini che viene salvato alla disperata a pochi centimetri dalla linea. L’Avezzano replica pochi secondi dopo e trova il gol che sblocca il match: Senesi pesca il jolly dal limite, battendo di potenza Ascioti. I rossoblu, però, non mollano il colpo ed al 15’ arriva il meritato pareggio: Chiatante si coordina e con uno splendido mancino al volo sigla l’1-1 all’incrocio dei pali. L’inerzia è totalmente ribaltata, con la Samb che insiste e 3’ più tardi passa addirittura in vantaggio: tiro-cross di Pagliari dalla sinistra, sulla sfera si avventa Martiniello che in spaccata fa 1-2. L’Avezzano resta stordito dal micidiale uno-due della Samb e fatica a rimettersi in corsa, con i rossoblu che sfiorano anche il tris. Si arriva così nei minuti finali, con i padroni di casa riversati in avanti a caccia del pari: Ortolini fa la barba al palo, poi è Pezzola a salvare di testa sulla linea di porta. L’assalto conclusivo non porta frutti: la Samb resiste con orgoglio e strappa il pass per la finale playoff.