Samb, sconfitta che lascia rabbia e amaro

La sconfitta con il Forlì giunta nell’ultimo quarto d’ora del match, dopo essere passata in vantaggio con Eusepi, lascia l’amaro in bocca in casa rossoblù. Lucida l’analisi di Ottavio Palladini. "Inutile stare a rammaricarsi su quello che poteva essere. Abbiamo fatto una buonissima prestazione sia nel primo tempo che nella ripresa. Siamo stati bravi ad aggredirli e ripartire con veemenza. Poi negli ultimi 10 minuti di gara, dopo il gol subito, abbiamo perso le distanze, ci siamo sfilacciati, perdendo immeritatamente la partita. Per quello che si è visto se c’era una squadra che doveva vincere, secondo me, era la Samb. I miei ragazzi hanno fatto una grossa partita da tutti i punti di vista, di corsa, di qualità di gioco e di aggressività. Perdere così fa male, dà fastidio. Dobbiamo ripartire dalla prestazione e migliorare i nostri difetti". Un passo falso che lascia la Samb a quota quattro punti in classifica. "E’ un campionato difficile -è sempre Palladini che parla- dove tutte le squadre sono attrezzate, hanno fisicità e le partite se non le chiudi rischi anche di perderle a seguito di episodi come nel caso di oggi. Noi dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, siamo una squadra giovane ma perdere una partita così fa male visto che negli episodi chiave siamo stati danneggiati".

Bisogna anche dire che la direzione di gara di Restaldo di Ivrea non è stata all’altezza della situazione. Ha negato un altro rigore alla Samb dopo verifica video e soprattutto non ha sanzionato l’entrata su Konatè al 18’ st che lo ha costretto a lasciare il campo. Palladini punta l’indice sul FVS. "Secondo me -dice-questo mezzo di valutazione deve essere usato. Utilizzato in questo modo non serve a niente. Bisogna prendere delle decisioni forti -conclude Palladini- non ha senso andare a rivedere le immagini perché puntualmente viene confermata la decisione già presa in prima battuta". E sabato ecco la trasferta di Piancastagnaio contro la Pianese che nell’ultimo turno è andata a vincere a Sassari contro la Torres. Tifosi. La Samb comunica che dalle ore 10 di oggi sarà attiva la prevendita dei biglietti per Pianese - Samb in programma sabato 13 settembre alle ore 15 presso lo stadio Comunale di Piancastagnaio. Secondo quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Ascoli Piceno è esclusivamente per il settore ospiti del Comunale, della capienza di 645 posti. I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati al costo di 15 euro (più diritti di prevendita) cadauno, solo nei punti vendita e online sul circuito Ciaotickets fino alle ore 19 di venerdì 12 settembre. Il botteghino ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara.

Benedetto Marinangeli