Samb sconfitta dal Livorno: Palladini e Eusepi analizzano la poule scudetto

"Sono state due sconfitte diverse". Inizia così la disamina di Ottavio Palladini dopo il 3-2 in rimonta rifilato dal Livorno alla Samb. "Abbiamo fatto bene -spiega il tecnico rossoblù- fino al quarantesimo del primo tempo perché potevamo mettere a segno anche il terzo gol. Poi però abbiamo allenato la presa e quando lo fai contro squadre di forte alla fine subisci. Nella ripresa, poi, siamo andati vicini ad un nuovo vantaggio con Zoboletti e Guadalupi, ma una volta rimasti in dieci la partita è cambiata. Sicuramente con il Livorno meritavamo di più rispetto a Forlì. Non pensavamo di uscire subito dalla poule scudetto. In queste partite a livello mentale abbiamo perso qualcosa rispetto alle gare di campionato. Ora ci alleneremo altri cinque, sei giorni e poi il rompete le righe. Il futuro? Dobbiamo capire ciò che si andrà a fare e mettere poi a punto i programmi futuri. Tutti meritano la riconferma per continuare a fare bene. Ma se vuoi crescere -conclude Palladini- devi alzare l’asticella anche a livello mentale e fare qualcosa in più".

Diciassettesimo centro stagionale (due nella poule scudetto) per Umberto Eusepi. "Anche a Forlì - analizza il capitano rossoblù - eravamo partiti benissimo. Come oggi, ma quando poi viene a mancare la concentrazione necessaria ecco che alla fine si compromette il risultato. Si è vista una buona Samb fino al 41’ del primo tempo, ma anche nella ripresa abbiamo avuto le occasioni per tornare in vantaggio. Chiudiamo questa stagione con rammarico perché volevamo fare bene in questa poule scudetto. Ringraziamo i nostri tifosi che anche di mercoledì non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. Speriamo di regalare loro altre soddisfazioni nella prossima stagione agonistica. Sapevo -aggiunge Eusepi- di potere arrivare in doppia cifra e credo che l’infortunio al polso mi abbia rallentato il mio rendimento. Comunque l’obiettivo principale era quello di portare la Samb in Serie C e ci siamo riusciti. Ora dovremo essere bravi a mantenerla perché si tratta di un campionato totalmente diverso dalla D. Il prossimo anno punteremo alla salvezza e per raggiungerla occorreranno calciatori funzionali a quest’obiettivo".

Soddisfatto il tecnico del Livorno Paolo Indiani. "Perdere non piace a nessuno - commenta – ed abbiamo fatto di tutto per vincere. E pensare che dopo la prima mezzora di gioco non pensavo di portare a casa questo successo. Poi siamo riusciti a ribaltare il parziale. Comunque, non mi aspettavo di vincere il campionato di D con largo anticipo anche se la squadra era stata costruita proprio per quest’obiettivo. Ora finiremo la poule scudetto e poi programmeremo il futuro".

Infine ieri Alessandro Sbaffo è stato sottoposto a Perugia alla pulizia del menisco del ginocchio destro. Tornerà a pieno regime per la preparazione precampionato. b.mar.