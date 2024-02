Samb, sfida al Vastogirardi. Primo posto da difendere

"Mi aspetto un’altra partita con un approccio importante, da giocare con grande determinazione ed entusiasmo, dovremo cercare di tenere i ritmi alti per tutta la gara". Così si è espresso il tecnico Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura. Oggi, la sua Samb scenderà in campo, in un Riviera che di certo toccherà ancora quasi 5mila spettatori, contro il Vastogirardi, formazione penultima in classifica, ma con una gara in meno da giocare (il recupero con il Fossombrone la prossima settimana). All’andata la Samb riportò a casa i tre punti ma con una prestazione non brillantissima. "Loro – ha detto ancora Lauro - hanno cambiato tanto. Proponevano un buon calcio, lo fanno anche adesso ma con più dinamicità. Noi dovremo comunque stare attenti e fare la nostra prestazione. Dovremo cercare di fare nostra la gara sin dall’inizio ma poi le partite durano cento minuti, quindi non dobbiamo perdere la testa. Sarà una gara importante, da vincere davanti a un grande pubblico, dobbiamo essere pronti e determinati". La Samb questa gara non la può fallire, non ora che ha ritrovato la testa della classifica seppur in coabitazione con il Campobasso. Oggi, sono tutte lì, la Samb, il Campobasso ma pure L’Aquila e l’Avezzano, nel giro di appena tre punti, le prime due a 41, due lunghezze sotto L’Aquila e un punto ancora sotto l’Avezzano. Tutte puntano alla promozione in C. A spingere il Campobasso alla vittoria, da New York, è arrivato anche il presidente Matt Rizzetta. Insomma inizia un altro campionato. Lauro, però, frena: "La vetta ritrovata? Cambia poco. Noi dobbiamo fare un campionato di vertice e arrivare primi quando conterà". Sulla carta le altre hanno impegni più difficili, il Campobasso ospita il Roma City sesto in classifica, L’Aquila la Vigor Senigallia che è quinta, l’Avezzano va, invece, a far visita ad una squadra difficile come il Notaresco. Qualcuna delle dirette concorrenti potrebbe anche inciampare in questo turno ma se vorrà approfittarne, la Samb, non potrà sbagliare e chissà che l’allungo non sia possibile sin da subito, prima della sosta per il torneo di Viareggio. Guai, comunque, a sottovalutare qualsiasi avversario in questo girone e la Samb lo sa bene. Lauro ritrova Paolini e Chiatante. Ancora out Lonardo, assente per squalifica Bontà. Ma l’undici che ha già battuto l’Avezzano in casa e il Fano in trasferta potrebbe subire delle modifiche, la prima di natura tattica con Fabbrini che partirebbe per la prima volta dal primo minuto e Battista pronto a subentrare dalla panchina, l’altra di necessità: un virus intestinale ha, infatti, indebolito Arrigoni, che, dopo 21 partite su 21 in campionato, potrebbe anche non farcela a scendere in campo oggi. Dunque è pronto Barberini. A dirigere la gara sarà Maicol Guiotto di Schio. Infine la Lnd ha pubblicato la lista dei giocatori convocati dal selezionatore Giannichedda, in vista del torneo di Viareggio: non ci sono calciatori della Samb.

s. v.