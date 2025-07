Samb, si lavora anche per rafforzare la società

Il consolidamento della Samb tra i professionisti passa anche attraverso un aspetto estremamente importante e cioè il rafforzamento della base societaria. Ad oggi c’è il solo presidente Vittorio Massi a tirare fuori gli euro per il club rossoblù. Nelle due stagioni passate ha avuto il forte contributo di numerosissimi sponsor che hanno sposato in pieno il progetto di ricostruzione messo in atto dall’imprenditore rivierasco dopo i disastri degli anni passati. Ma in C un’opzione del genere non è sufficiente. E’ necessario coinvolgere imprenditori nel progetto Samb per far si che si torni come un tempo. E cioè un gruppo dirigenziale forte e coeso che possa dare un futuro certo e duraturo al club del Riviera delle Palme.

Ed in tal senso si possono spiegare gli incontri che il presidente Massi ha avuto con l’imprenditore campano ma ormai sambenedettese d’adozione, Luigi Rapullino. Due anni fa la Sideralba è stata main sponsor della Samb poi i rapporti tra i due si sono pian piano raffreddati, arrivando a frizioni che hanno poi portato ad una rottura. Nella passata stagione Rapullino si è tenuto fuori dal club rossoblù anche come abbinamento pubblicitario ma sempre manifestando un grande interesse sportivo per la formazione di Ottavio Palladini. Il fatto di essere stato poi invitato alla cena per la promozione, susseguente alla festa in piazza San Giovanni Battista e tenutasi al ristorante Harena, aveva fatto presagire la possibilità di un suo nuovo coinvolgimento. Gli incontri tra le parti si sono susseguiti ma al momento non si registra alcuna fumata bianca.

In merito al rafforzamento societario, nel corso della presentazione della campagna abbonamenti è intervenuto Marco Perosa responsabile dei rapporti istituzionali e supervisore marketing della Samb. "Sono attive tutte le opzioni possibili. Stiamo verificando tutte le ipotesi anche perché c’è un fortissimo interesse di diverse realtà di cui non facciamo i nomi per rispetto degli interlocutori che stiamo incontrando. Riscontriamo interessi per la Samb, locali, nazionali ma anche extranazionali. Valuteremo tutto e poi prenderemo la migliore decisione possibile per il club rossoblù". Insomma si sta lavorando anche sul rafforzamento societario e questo è senza dubbio di buon auspicio per il futuro. Bisogna dare tempo a chi di dovere, di analizzare bene il tutto.

Oggi o al massimo all’inizio della prossima settimana verrà ufficializzato il passaggio di Sabah Kerjota all’Heart of Midlothian, club della serie A scozzese. L’attaccante albanese ha allungato il contratto che lo lega alla Samb fino al 2028, permettendo così al club rossoblù di mettere in cassa un quantum economico più una percentuale sulla possibile rivendita dell’esterno offensivo.

Benedetto Marinangeli