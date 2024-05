Samb, si punta a non smantellare la squadra

Lucio Dalla cantava l’anno che verrà, la dirigenza rossoblù pensa alla Samb che verrà. Ed è stato proprio questo l’oggetto del summit di ieri tra il presidente Vittorio Massi, il diesse Stefano De Angelis e il tecnico Ottavio Palladini. Un primo confronto per definire e stabilire il da farsi. E quindi come operare e cioè se rivoluzionare la squadra o mantenere un nucleo solido su cui poi introno costruire la nuova Samb. Ed è passata questa seconda ipotesi. La più giusta anche perché della formazione dello scorso anno c’è poco o nulla da buttare. Ad oggi l’unico calciatore sotto contratto è Diego Fabbrini. La sua posizione non sembra essere così salda nonostante che in D valgano anche gli accordi pluriennali. Bisognerà, infatti, vedere se un calciatore con le caratteristiche tecniche di Fabbrini rientra negli schemi tecnici di Ottavio Palladini. Sicuramente sotto il profilo tecnico l’ex Lucchese, se sta bene fisicamente, rappresenta un surplus in quarta serie. Una decisione verrà prese nelle prossime settimane. A breve, poi, inizieranno i contatti con i calciatori che potrebbero essere in predicato di continuare la loro avventura con la Samb. Palladini che li ha visti all’opera, ne conosce vita morte e miracoli e sicuramente ha preparato una lista di riconfermati. Il tecnico rivierasco ha le idee chiare e vuole non solo calciatori ma anche uomini che abbiano specifiche qualità morali oltre che tecniche. Per costruire così uno spogliatoio che dia specifiche garanzie. Altra variabile da tenere in considerazione sono gli under. Nella prossima stagione agonistica ne sono obbligatori solo tre: un 2004, un 2005 e un 2006. A Pagliari il Sestri Levante ha offerto un triennale ma la volontà del ragazzo è quella di restare alla Samb, mentre Zoboletti è nel mirino di Rimini e Pineto. Nazzareno Battista ha detto no alla avances della Civitanovese mentre vanta alcune richieste Daniel Luca Scimia sia dalla D che dalla C. Per Leonardo Pezzola, oltre a Latina e Real Cerignola c’è stato anche un abboccamento dell’Arzignano ma l’ex Empoli primavera, al momento preferisce dare precedenza al club del Riviera delle Palme. Infine il settore giovanile della Samb è impegnato fino domenica 2 giugno nella Salento Cup che si disputa a Torre dell’Orso, Lecce e Taranto, riservata alle categorie esordienti, Pulcini A e B, Primi Calci e Piccoli Amici. Ben 130 tesserati hanno raggiunto il Salento accompagnati da dieci allenatori e dai genitori. Benedetto Marinangeli