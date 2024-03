Samb, soffiano ancora venti di crisi. Il pari scatena l’esonero di Lauro

sambenedettese

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 6; Zoboletti 5,5, Pezzola 6,5, Sirri 5,5, Pagliari 5,5; Tourè 5 (10’ st Cardoni 5,5), Arrigoni 5,5, Scimia 5 (1’ st Bontà 5); Senigagliesi 5,5 (34’ st Paolini sv), Martiniello 5,5 (25’ st Tomassini 5,5), Battista sv (12’ pt Fabbrini 5,5). A disp. Ascioti, Sbardella, Pietropaolo, Mbaye. All. Maurizio Lauro 5,5

REAL MONTEROTONDO (3-4-1-2): Benvenuti 6,5; Primasso 6, Gianni 6, Pasqui 6; Albanedi 6, Meledandri 7 (45’ st Riccucci sv), Cantiani 6, Calisto 6; Napoleoni 6,5 (45’ st Squerzanti sv); Perrotta 6 (20’ st Malvestuto 6), Manca 6,5. A disp. Simioniato, Macri, Nardoni, Dragotto, Compagnone, Milani. All. Dario Alberto Polverini 6,5

Arbitro: Simone Di Renzo di Bolzano

Reti: 18’ pt Meledandri (RM), 12’ st Pezzola (S) Note: presenti 5.032 spettatori. Ammoniti: Manca (RM), Benvenuti (RM), Calisto (RM), Meledandri (RM), Arrigoni (S). Angoli: 6-6. Recuperi: 3’ pt e 7’ st

Samb di nuovo in crisi, Lauro sulla graticola si o forse no almeno fino alle 20 di ieri. In tarda serata la notizia dell’esonero. Decisione che, probabilmente, andava presa prima della sosta natalizia quando, al termine della sconfitta con la Vigor Senigallia, la società decise di puntare sul mercato e confermare la fiducia all’allenatore. C’era ancora un intero girone da giocare, ora mancano solo nove partite da qui alla fine. Oggi la società incontrerà Gentilini.

Il pareggio di ieri, maturato contro il Real Monterotondo, suona peggio di una sconfitta. Il Campobasso, invece, vola a più quattro punti e L’Aquila si avvicina a tre punti. E la Samb dovrà affrontarle entrambe senza sbagliare mai se ancora vuole vincere il campionato. Difficile anche solo immaginarlo alla luce della prestazione di ieri. E va bene che mister Polverini lo aveva anche preannunciato che il suo Real Monterotondo "non sarebbe arrivato a San Benedetto solo a scattare foto in un bellissimo stadio ma a giocarsi la vita", ma la Samb non si è proprio vista.

La peggiore Samb della stagione deve ringraziare prima Pezzola che ha messo a segno il gol del pareggio e poi il direttore di gara che, al 41’ della ripresa, lascia correre sul fallo in area di Sirri su Manca. Il rigore c’era. Il sentore che per la Samb sarebbe stata una domenica storta c’è stato subito quando, solo al 12’, Lauro è stato costretto al primo cambio. Sospetto stiramento per Battista, dentro Fabbrini. Samb non pervenuta per quasi tutti i primi 45 minuti di gioco. Il Real Monterotondo trova il vantaggio al 18’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ne approfitta Meledandri che calcia a botta sicura in porta e batte Coco. C’è il tempo e l’occasione per la Samb per pareggiare ma Tourè innescato da Pagliari colpisce clamorosamente il palo. Nella ripresa il pareggio della Samb: calcio d’angolo, Pezzola di testa non sbaglia.

La gara si riapre ma sarà solo un’illusione: finisce 1 a 1 con il pubblico che chiede la testa di Lauro e carattere alla squadra, silenzio stampa e quasi due ore di conclave negli spogliatoi fra dirigenti e mister. Risultato: l’esonero dell’allenatore soltanto in tarda serata.

Sabrina Vinciguerra