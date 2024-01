Samb, squadra che vince non si cambia

"La Sambenedettese, nella figura del presidente Vittorio Massi, invita tutti coloro rimasti sfortunatamente senza biglietto a non recarsi presso lo stadio Mancini di Fano, onde evitare qualsiasi sanzione per motivi di ordine pubblico a carico della società e dei tifosi stessi". E’ quanto recita la nota stampa divulgata della Samb nella giornata di ieri. I 500 tagliandi messi, infatti, a disposizione dei tifosi rossoblù sono già stati venduti tutti già nella giornata di lunedì, terminati in poche ore dall’apertura della prevendita. La Samb ha provato a chiedere una ulteriore dotazione di biglietti ma ha trovato l’opposizione della Questura che già aveva bloccato la prevendita online martedì, quando i tifosi avevano cominciato ad acquistare i tagliandi di tribuna, disponendo il divieto di vendita per i residenti della provincia di Ascoli, ovviamente per motivi di ordine pubblico. La società granata, comunque, garantirà la diretta streaming della partita sulla pagina Facebook dell’Alma Juventus Fano, al prezzo di 7.90 euro. I tifosi della Samb sono sempre molto numerosi anche in trasferta, ma la vittoria di Avezzano che ha consentito ai rossoblù di accorciare le distanze sul Campobasso, ora a più 3 punti, ha chiaramente fatto aumentare l’entusiasmo. Quella di Fano per la Samb è una gara troppo importante perché potrebbe sancire subito l’aggancio alla vetta, in virtù del fatto che domenica si gioca anche lo scontro diretto tra L’Aquila e Campobasso. Per l’anticipo di domani si dovrebbe andare verso la conferma dell’undici che ha battuto 3-1 l’Avezzano. Assenti certi gli infortunati Chiatante, Lonardo e Paolini e lo squalificato Bontà. Oggi si dovrebbe conoscere l’esito del ricorso per la squalifica di tre giornate al centrocampista. La Samb ha chiesto uno sconto di una giornata, ma a Fano il calciatore dovrà scontare la seconda delle tre. In campo, allora, mister Lauro confermerebbe Coco tra i pali, Sirri e Pezzola al centro della difesa con Zoboletti e Pagliari sulle due fasce. A centrocampo Scimia, Arrigoni e Tourè. Davanti Senigagliesi, Tomassini e Battista, con Fabbrini e Martiniello pronti ad entrare in corso alla gara. Anche se pare che Lauro sia stuzzicato dall’idea di inserire Fabbrini al posto di Battista dal primo minuto. Difficile, più che altro perché Fabbrini non disputa una gara intera dalla passata stagione. Il calciatore, però, è in stato di grazia, è subentrato in corsa nelle ultime due gare mettendo a referto un gol e un assist.

s.v.