Samb-Termoli: 6mila tifosi rossoblù al Riviera delle Palme per la promozione in C

Nonostante il giovedì pre pasquale saranno circa 6mila i tifosi rossoblù presenti questo pomeriggio al Riviera per il match interno con il Termoli. L’antipasto della festa per la promozione in C in programma per l’ultima giornata di campionato il prossimo 4 maggio nel match con la Civitanovese. Eusepi e compagni puntano al bottino pieno anche in questi ultimi 270 minuti. Palladini dovrà fare a meno degli squalificati Moretti e D’Eramo. Potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda gli under in campo ed è possibile anche uno spezzone di gara per Candellori. Il Termoli verrà a San Benedetto con l’intento di portare a casa un risultato positivo in prospettiva salvezza. Ma i rossoblù non faranno regali. Samb-Termoli sarà diretta da Marco Ferrara di Roma, coadiuvato da Fecheta di Faenza e Manni di Frosinone.

Per il match di questo pomeriggio con il Termoli la polizia municipale ha emanato un ‘ordinanza che modifica la circolazione intorno al Riviera delle Palme E cioè il divieto di transito veicolare, esclusi i residenti, in viale dello Sport, traversa lato ovest a nord dell’IPSIA Guastaferro. Divieto di sosta nell’area di parcheggio a est dell’Ipsia Guastaferro, esclusi ciclomotori, motocicli a due ruote e veicoli dotati di permesso Cude. Si sottolinea che in caso di necessità, ai fini della tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale potranno adottare ulteriori o differenti misure a temporanea disciplina della viabilità. Al fine di garantire il minor aggravio possibile per la circolazione nell’area, si raccomanda ai cittadini che intendono recarsi allo stadio Riviera delle Palme di farlo, ove possibile, muovendosi a piedi, in bicicletta o utilizzando ciclomotori o motocicli a due ruote.

Infine si va verso il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù per Fermana-Samb di domenica 27 aprile. L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, infatti ha rinviato la decisione al Casms per "l’adozione delle necessarie misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica". È la formula che solitamente anticipa il disco rosso per le tifoserie ospiti. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Nella gara di andata a metà dicembre i supporters della Fermana furono presenti regolarmente al Riviera delle Palme.

Benedetto Marinangeli