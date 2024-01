Samb, torna l’entusiasmo. Biglietti sold out per Fano

Polverizzati, in poco meno di tre ore dall’apertura della prevendita, i 500 biglietti del settore ospiti messi a disposizione dei tifosi della Samb per l’anticipo di sabato (per evitare la concomitanza con il Carnevale fanese) al Mancini di Fano. Lunedì sera la disponibilità dei tagliandi era già terminata tanto è che i tifosi stavano comprando i biglietti di tribuna. E’ per questo motivo che la Questura di Pesaro e Urbino ha immediatamente bloccato la prevendita online. Per i sostenitori del Fano i biglietti saranno disponibili direttamente sabato, il giorno della partita, dalle 10 allo stadio. Il botteghino sarà aperto esclusivamente per i tifosi di casa poichè le autorità hanno imposto il divieto di acquisto ai residenti della provincia di Ascoli Piceno. A comunicarlo è stata la stessa società del Fano che, proprio in occasione della gara con la Samb, ha indetto, lo ricordiamo, la giornata granata. La Samb arriverà a questo appuntamento forte del successo sull’Avezzano di domenica scorsa. A Fano troverà un avversario che sta vivendo una profonda crisi societaria, la squadra è in zona playout e nell’ultimo turno ha perso a Riccione. Insomma, una situazione delicata quella in cui versa la squadra di mister Cornacchini, comunque da non sottovalutare.

La Samb dovrà comunque confermare la bellissima prova di domenica scorsa ed anzi dovrà sapere approfittare di questo turno. Domenica, infatti, si disputerà lo scontro diretto tra L’Aquila, terza in classifica, e la capolista Campobasso. Per la gara di Fano mancheranno ancora gli infortunati Paolini, Lonardo e Chiatante, e lo squalificato Bontà. Quest’ultimo sconterà il secondo dei tre turni di stop inflitti dal giudice sportivo. A proposito di Bontà, la società ha presentato ricorso, come noto, per ottenere uno sconto di una giornata. La discussione del reclamo dovrebbe avvenire entro venerdì prossimo. Nel frattempo il giudice sportivo della Lega nazionale dilettanti, dopo la 20esima giornata di campionato nel girone F, ha inflitto alla Samb una multa di 800 euro "per avere - si legge nelle motivazioni - i propri sostenitori introdotto ed utilizzato (durante la partita con l’Avezzano, ndr) materiale pirotecnico (8 fumogeni) all’interno del settore loro riservato".

Restano in diffida sempre Tomassini ed Arrigoni. Infine l’ex rossoblù Mirko Cudini, più volte accostato alla panchina della Samb - aveva rifiutato l’incarico in estate, ma il suo nome era tornato in auge a Natale quando poi il patron Vittorio Massi aveva riconfermato la fiducia a Lauro - è tornato sulla panchina del Foggia. Era stato esonerato il 14 dicembre scorso, richiamato adesso al posto di Tommaso Coletti. Domenica scorsa era al Riviera delle Palme, per Samb-Avezzano. Era presente al Riviera anche in occasione del match con la Vigor Senigallia.