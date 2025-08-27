Samb tra campo e mercato, Sbaffo scalpita

Mancano quattro gironi alla chiusura del calcio mercato. Le contrattazioni termineranno il prossimo uno settembre, poi bisognerà attendere il mese di gennaio. La Samb, almeno ad oggi, non avrebbe in mente alcuna operazione. Il condizionale è d’obbligo anche perchè una rosa di venticinque calciatori è abbastanza numerosa per il campionato di Serie C. Certo la maggior parte sono giovani alle prime esperienze tra i professionisti e quindi la società, potrebbe decidere di dare una sfoltita all’organico a disposizione di Palladini a partire da quei ragazzi che difficilmente potranno avere spazio. E quindi ecco che in procinto di lasciare la Samb ci sarebbero il centrocampista Flavio Tataranni e il terzino destro Valerio Vesprini che potrebbero essere ceduti in prestito. Entrambi in D vantano un discreto mercato e non è detto che possano trovare in quarta serie una società che li possa impiegare con maggiore continuità. Su Tataranni c’è sempre l’interessamento del Giulianova. Ma la Samb potrebbe intervenire anche per quanto riguarda gli acquisti. I reparti sembrano essere tutti al completo ma rinforzarli con elementi di provata esperienza che diano più maturità a tutta la Samb non sarebbe poi da disprezzare. Anche perché le formazioni del girone B stanno operando per rinforzare gli organici.

Per quanto riguarda l’attacco la società e Palladini aspettano sempre Alessandro Sbaffo. Il Re Leone è completamente recuperato e potrebbe candidarsi per una maglia da titolare contro il Gubbio. Anche perché mancherà Nouhan Tourè che deve scontare il secondo turno di squalifica. L’esperimento di Marranzino sottopunta contro il Bra non è che abbia entusiasmato troppo con l’ex Napoli che una volta tornato, in corso di gara, nel suo ruolo naturale di esterno offensivo si è messo maggiormente in evidenza. Ed ecco quindi che il Re Leone si candida per scendere in campo sin dal primo minuto. Ci sono ancora tre allenamenti prima del match con il Gubbio di cui due a porte chiuse prima di prendere una decisione sull’undici da mettere campo al Barbetti.

In terra umbra la Samb ritroverà due ex rossoblù. L’attaccante Alessio Di Massimo, 29 anni, 112 presenze e 14 reti con la maglia del club rivierasco dal 2016 al 2020. E poi ecco Nicolò Fazzi giunto in Riviera nel gennaio 2021 dal Padova. Poi ecco le esperienze con Messina, Mantova, Lucchese e Ternana. In rossoblù ha collezionato 17 presenze e messo a segno un gol. In panchina c’è poi l’ex Ascoli Domenico DI Carlo tecnico di esperienza che è in cerca del rilancio dopo un paio di stagioni al di sotto delle aspettative. Arbitro. Gubbio-Samb, valevole per la seconda giornata del campionato Serie C Sky Wi-Fi di sabato 30 agosto ore 21 sarà diretta da Giuseppe Vingo di Pisa Assistente 1: Alberto Rinaldi di Pisa. Assistente 2: Luca Granata di Viterbo. Quarto Ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa. Operatore FVS: Emanuele Bracaccini di Macerata.

Benedetto Marinangeli