Samb, tutti uniti per lottare fino alla fine

Maschera in carbonio su misura pronta. Diego Fabbrini che ieri era nel centro specializzato di Fidenza proprio per questo motivo, già oggi potrà tornare ad allenarsi. Una freccia in più nell’arco di Lauro che così ritrova l’intera rosa a disposizione quando mancano dieci gare da qui alla fine del campionato. Dieci finalissime. La Samb dovrà dare tutto e soprattutto restare compatta perchè servirà il contributo di tutti, di chi gioca titolare, di chi subentra in corso alla gara e anche di chi troverà meno spazio, per vincere il campionato. Una puntualizzazione non casuale. Il riferimento, in tal senso, è a Sbardella, autore del gol vittoria di Riccione, che ha permesso alla Samb di restare in scia al Campobasso. Un gol pesantissimo. Proprio Sbardella, partito titolare ad inizio stagione, da cinque partite era rimasto in panchina (con Pezzola favorito al suo posto) e a giudicare da quanto visto a Riccione, quando è filato a farsi la doccia, senza andare con i compagni a festeggiare sotto la curva occupata dai tifosi rossoblù, tanto bene non l’aveva presa. Così come, probabilmente, la stessa cosa sta vivendo Tomassini che dopo essere stato decisivo per mezza stagione, fino a due partite fa titolare, ora si vede preferito il compagno Martiniello. Malumori comprensibili ma ai quali si deve saper rispondere sul campo esattamente come ha fatto domenica Sbardella. Più volte, d’altra parte, quest’anno, decisivi sono stati proprio quei calciatori subentrati a gara in corso. Ora, pare che ieri, alla ripresa degli allenamenti, tra Sbardella e mister Lauro ci sia stato anche un chiarimento. Capitolo chiuso e ora avanti più forti e compatti di prima perchè solo così si vince un campionato e la Samb dovrà fare uno sforzo in più delle dirette concorrenti perchè ha due punti di svantaggio sul Campobasso primo in graduatoria.

Uno sforzo in più e meno concessioni perchè troppe volte la Samb si è fatta rimontare quando aveva la gara in pugno. A Riccione si è salvata grazie a Sbardella sul finale, non era mai accaduto e questo è sicuramente una dimostrazione importante da parte della squadra che non ha alcuna intenzione di mollare nulla e mai. La squadra, ieri, ha iniziato a preparare la prossima sfida con il Real Monterotondo che domenica al Riviera inizierà alle 15, piuttosto che alle 14,30. Il capitano Alex Sirri si è sottoposto a terapie come ogni martedì, mentre Luca Senigagliesi ha continuato a seguire il piano di lavoro personalizzato per l’infiammazione muscolare che sta gestendo già da un po’: entrambi, oggi, rientreranno regolarmente a lavorare con il resto del gruppo.

s. v.