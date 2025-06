Samb, tutto fatto per il rinnovo di Paolini

Arriverà all’inizio della prossima settimana l’annuncio del rinnovo del contratto di Simone Paolini (nella foto) con la Samb. Accordo praticamente raggiunto tra le parti fino al giugno 2026. Per Paolini si tratterà della terza stagione con la formazione rossoblù. La prima fu particolarmente sfortunata con il centrocampista rivierasco che rimase fuori per quasi tutta la stagione a causa di problemi fisici. Palladini, per la sua duttilità, ne chiese la conferma una volta assunta la guida tecnica rossoblù. E Paolini si è fatto trovare pronto anche se ha dovuto fare i conti ancora con qualche noia muscolare. Una volta recuperata la migliore condizione si è confermato elemento di provata affidabilità in ogni parte del campo. Sia da intermedio che da terzino sinistro, ruolo in cui fu utilizzato da Flavio Destro a Fano in Serie C. In terza serie, Paolini ha militato oltre che con il club granata anche con Cuneo, Pontedera, Pistoiese e Fidelis Andria (in quella stagione c’era anche Candellori nella formazione pugliese), per un totale di 131 presenze e sei reti. A breve verrà anche formalizzato l’accordo con Nazzareno Battista che comunque vanta numerosi estimatori in Serie D, soprattutto in Abruzzo. In casa Samb, comunque, tiene sempre banco la spalmatura dei contratti di Eusepi e Candellori, questione che potrebbe chiudersi anche entro questo fine settimana. Al momento l’unico che ha prolungato l’accordo con la Samb è stato Sabah Kerjiota che si è vincolato al club del Riviera delle Palme fino a giugno 2028. Anche Alessandro Sbaffo rientra in questo discorso. Ma l’obiettivo numero uno del Re Leone, ad oggi, è quello di recuperare la migliore condizione dopo l’intervento di pulizia al ginocchio destro. L’attaccante rossoblù dopo avere messo da parte le stampelle sta svolgendo un lavoro particolare e specifico che gli permetterà di arrivare al 12 luglio, giorno del raduno della Samb e dei primi test fisici, in perfette condizioni. E’ atteso al riscatto dopo una seconda parte di stagione in cui a causa della ricaduta dell’infortunio al ginocchio occorsogli nella trasferta di Riano contro la Roma City, non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. La Samb è in pressing sul Benevento per il centrocampista del 2002 Vincenzo Alfieri. E’ lui il prospetto designato a prendere il posto di Luca Guadalupi. Per il reparto arretrato un nome che potrebbe essere preso in considerazione è quello di Cristian Shiba, albanese ma sambenedettese di nascita e di residenza. 24 anni cresciuto nel Sassuolo ha militato anche con Ravenna e Pontedera per poi essere acquistato dal Sud Tirol che nelle ultime stagioni lo ha girato in prestito a Recanatese, Taranto ed Arzignano (135 presenze complessive in Serie C) e torna di nuovo a Bolzano in Serie B.

Benedetto Marinangeli