Samb, tutto fatto per Alfieri e Marranzino

La Samb sfoglia la margherita per il reparto offensivo. Il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di una punta centrale che possa essere l’alter ego di Eusepi nello schema tattico disegnato da Ottavio Palladini per il prossimo campionato. A partire da Vito Leonetti dell’Altamura. 31 anni, 12 reti in ventotto presenze nella passata stagione in Serie C. Torna al Cerignola per fine prestito e con il club pugliese ha un contratto fino al giugno 2026. E poi ecco Francesco Salvemini, 29 anni a segno per dodici volte in trentatre presenze col Cerignola ed in predicato di lasciare il club pugliese. Per lui esperienze anche con Giugliano, Monopoli e Potenza. Ed infine ecco il 2002 Pierluca Luciani da due stagioni al Messina dove ha totalizzato complessivamente 57 presenze e messo a segno quindici reti di cui dodici nella passata stagione. Tutti e tre gli attaccanti hanno le qualità tecniche richieste da Palladini ma bisognerà vedere come si evolverà il mercato. Sempre per il fronte offensivo sarà l’ex Avezzano Amadou Konate, svincolato, classe 2002, il sostituto di Sabah Kerjota ad un passo dall’Heart of Midlothian nella serie A scozzese con la Samb che da questa operazione riceverà un conguaglio in denaro. Definito anche l’arrivo di Vincenzo Alfieri. L’ex Recanatese ha rescisso il contratto che lo legava al Benevento ed ha trovato l’accordo biennale con il club del Riviera delle Palme. Anche Pasquale Marranzino può considerarsi un nuovo calciatore rossoblù. Anche per lui un contratto di due anni con la Samb che però dovrà riconoscere al Napoli un indennizzo in caso di rivendita.

Ecco, infine il calendario delle attività pre campionato della Samb. I rossoblù si ritroveranno al campo Ciarrocchi sabato 12 luglio (ore 17.30) per sostenere i primi test fisici. Questo il programma delle gare amichevoli, al netto di eventuali modifiche e aggiunte che saranno decise dallo staff tecnico e rese note in seguito insieme ai rispettivi orari. Domenica 20 luglio al Ciarrocchi test in famiglia. Domenica 27 luglio a Cascia / Samb-Casarano. Giovedì 31 luglio Samb-Team Altamura (campo da definire). Domenica 3 agosto Rimini-Samb (campo da definire). Giovedì 7 agosto Foligno-Samb. Domenica 10 agosto Mosciano-Samb a Mosciano.

Settore giovanile. La Samb è pronta a presentare un esposto alla Procura Federale contro un ex allenatore del settore giovanile. "Sta facendo un danno alla Samb – ha tuonato il presidente Vittorio Massi - convincendo diversi tesserati ad andare al Pescara senza alcuna autorizzazione. Il nome non lo dico e lo farò solo quando ufficializzeremo l’esposto. In questo modo si vuole pregiudicare il lavoro di Cristian Pazzi che sta organizzando un grande settore giovanile".

Benedetto Marinangeli