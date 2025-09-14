Samb, un punto ma il bicchiere è mezzo vuoto

PIANESE 1 SAMBENEDETTESE 1

PIANESE (3-5-2): Bertini T. 6; Ercolani 6 (1’ st Gorelli), Masetti 6, Amey 6; Sussi 6, Tirelli 6 (15’ st Balde 6), Proietto 6, Bertini M. 6, Coccia 6 (15’ st Martey 6); Fabrizi 7 (44’st Solero sv), Bellini 5,5 (26’ st Ongaro). A disposizione: Filippis, Porciatti, Peli, Chesti, Chiavarino, Jasharovski, Nicastro, Xhani. All. Birindelli (squal. In panchina Rognini 6)

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6; Zoboletti 6,5, Pezzola 5,5 Dalmazzi 5,5, Tosi 6; Alfieri 6 (22’ st Lulli) 6 Candellori 6,5; Martins 5 (1’ st Marranzino 6) Tourè M. 6 (13’ st Paolini6), Tourè N. 6 (45’ st Battista sv); Eusepi 7 (45’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Chiatante, Iaiunese, Scafetta. All. Palladini (squal. in panchina Mancinelli 6)

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari Assistente 1: Giuseppe Bosco di Lanciano Assistente 2: Alessio Miccoli di Lanciano Quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato Operatore FVS Roberto Meraviglia di Pistoia

Reti: 35’ pt Eusepi, 46’ pt Fabrizi

Note: Spettatori 866 di cui 251 provenienti da San Benedetto. Ammonito Tourè M. (A). Angoli 5-3 per la Pianese. Recuperi 2’ pt, 5’+ st

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello della Samb al comunale di Piancastagnaio contro la Pianese. In vantaggio grazie ad un gol di Eusepi al 35’ pt, si fa riprendere al primo di recupero del primo tempo dalla Pianese con Fabrizi che capitalizza al meglio un’azione partita dal rinvio del portiere con i rossoblù a formazione schierata. Un errore che alla fine ha condizionato il risultato finale. Anche perché nella ripresa é stata la Samb a tenere in mano sempre il pallino del gioco. Orsini non ha dovuto effettuare alcun intervento di rilievo per tutti i novanta minuti.

PALLADINI recupera Tosi e Candellori, entrambi in campo sin dall’inizio ma deve fare a meno di Konatè, Zini e Napolitano. C’è Zoboletti sull’out destro difensivo, all’esordio in Serie C, con Moussa Toure nel ruolo di sotto punta. A Martins e Nohuan Tourè il compito di essere da supporto in avanti a capitan Eusepi. Pianese che conferma l’atteggiamento tattico (3-5-2) che le ha permesso di espugnare il campo della Torres. Il match si accende al 23’pt. Corner per la Samb con Eusepi che controlla e conclude in porta, ma il pallone colpisce la traversa. Al 35’ la Samb passa in vantaggio. Cross dalla destra di Zoboletti con Eusepi che appostato sul secondo palo schiaccia di testa con Bertini battuto. Al 43’pt l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Samb per un presunto fallo di mano di Amey su un colpo di testa di Nouhan Tourè in area, ma lo revoca dopo la verifica al VFS. Ed al 1’ di recupero Fabrizi riequilibra il punteggio. Rilancio del portiere la palla rimbalza tra Alfieri e Tosi con l’attaccante toscano che salta Pezzola con un sombrero in area e batte da due passi Orsini.

Nella ripresa la Samb conduce la partita ma senza rendersi particolarmente pericolosa dalle parti di Bertini. Candellori al 22’ st è fenomenale nel chiudere in extremis Fabrizi in area di rigore dopo l’errore di Dalmazzi. Nonostante il forcing finale dei rossoblù, il risultato non cambia.

Benedetto Marinangeli